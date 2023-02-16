Фермери з Польщі влаштували страйк на кордоні з Україною

Через український пункт пропуску Ягодин-Дорогуськ призупинено оформлення вантажівок на в'їзд до Польщі.

Виїзд вантажівок з України через пункт пропуску Ягодин-Дорогуськ на польсько-українській ділянці кордону призупинено через акції протесту польських аграріїв.

Пише сайт ДПСУ.

"За інформацією Прикордонної служби Польщі - об 11:00 розпочалися акції протесту аграріїв на під'їзних коліях до пункту пропуску Дорогуськ - Ягодин із боку Польщі", - йдеться в повідомленні.

Тому польською стороною призупинено оформлення вантажних автомобілів на в'їзд до Польщі, відповідно виїзд із України.

Пропуск автобусів здійснюється в обох напрямках у звичайному порядку.

Попередньо, акції протесту польських фермерів триватимуть до завтрашнього вечора.

Страйк пов'язаний із невдоволенням фермерів, що через неконтрольований приплив українського зерна до Польщі впали ціни на їхню продукцію.