Фейсбук проти фейків
Соціальна мережа Facebook запустила програму боротьби з фейками в Україні. "Відтепер VoxCheck як партнерська організація може не тільки перевіряти інформацію в соцмережі, а й позначати її як фейк чи неправду. Тоді вона з’являється у стрічці новин нижче. Це допоможе зменшити, а в результаті і зупинити поширення недостовірного контенту, а також мінімізувати кількість людей, які його побачать. Крім цього, зменшується поширення фейків сторінками чи доменами, які це роблять регулярно. Відтак вони втрачають можливість монетизації контенту та розміщення реклами", - так в організації "ВоксУкраїна" пояснили у Twitter, як діятиме механізм боротьби, цитує "День".
У лютому голова корпорації Facebook Марк Цукерберг заявив, що адміністратори соціальної мережі щодня видаляють близько мільйона фейкових акаунтів, частина з яких пов’язані з політичними кампаніями різних урядів.
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