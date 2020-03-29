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Фейсбук проти фейків

У лютому голова корпорації Facebook Марк Цукерберг заявив, що адміністратори соціальної мережі щодня видаляють близько мільйона фейкових акаунтів, частина з яких пов’язані з політичними кампаніями різних урядів
"Відтепер VoxCheck як партнерська організація може не тільки перевіряти інформацію в соцмережі, а й позначати її як фейк чи неправду. Це допоможе зменшити, а в результаті і зупинити поширення недостовірного контенту, а також мінімізувати кількість людей, які його побачать".
Фейсбук проти фейків Фото: Reuters

Соціальна мережа Facebook запустила програму боротьби з фейками в Україні. "Відтепер VoxCheck як партнерська організація може не тільки перевіряти інформацію в соцмережі, а й позначати її як фейк чи неправду. Тоді вона з’являється у стрічці новин нижче. Це допоможе зменшити, а в результаті і зупинити поширення недостовірного контенту, а також мінімізувати кількість людей, які його побачать. Крім цього, зменшується поширення фейків сторінками чи доменами, які це роблять регулярно. Відтак вони втрачають можливість монетизації контенту та розміщення реклами", - так в організації "ВоксУкраїна" пояснили у Twitter, як діятиме механізм боротьби, цитує  "День".

У лютому голова корпорації Facebook Марк Цукерберг заявив, що адміністратори соціальної мережі щодня видаляють близько мільйона фейкових акаунтів, частина з яких пов’язані з політичними кампаніями різних урядів.

 
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29 03 2020 17:54
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