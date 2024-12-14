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ПОЛІТИКА

ФІФА показала мапу України без Криму: МЗС вимагає вибачень

14 грудня 2024, 16:20
ФІФА показала мапу України без Криму: МЗС вимагає вибачень
Фото: АFР
В УАФ нагадали, що росія веде проти України руйнівну загарбницьку війну, і вказали на непослідовну позицію міжнародних спортивних організацій у цьому питанні.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) під час жеребкування на Чемпіонат світу 2026 року показала мапу України без тимчасово окупованого росією Криму.

Таку мапу показали під час жеребкування.

У Міністерстві закордонних справ України на це вже відреагували. Речник МЗС Георгій Тихий виправив мапу і наголосив, що Україна чекає від ФІФА публічних вибачень.

"Перекроюючи міжнародні кордони у вчорашньому ефірі, ви не тільки діяли проти міжнародного права, а й підтримали російську пропаганду, воєнні злочини і злочин агресії проти України", — зазначив речник МЗС України.

У ФІФА пояснювали, що низку збірних розведуть по різних групах, тож деякі не можуть зіграти одна проти одної, як-от Україна та білорусь, Косово і Сербія, Вірменія та Азербайджан. Саме тоді на екрані з’явилася каринка з мапою, де зобразили Україну без Криму.

Українська асоціація футболу вже направила лист на адресу генерального секретаря ФІФА Матіаса Графстрема та генерального секретаря УЄФА Теодора Теодорідіса щодо неприпустимості таких зображень територій України у картах.

В УАФ нагадали, що росія веде проти України руйнівну загарбницьку війну, і вказали на непослідовну позицію міжнародних спортивних організацій у цьому питанні.

ФІФАКримвійна

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