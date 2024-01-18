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Фільм "20 днів у Маріуполі" відібрали до двох номінацій премії BAFTA

18 січня 2024, 17:05
Фільм
Фото: hollywoodreporter.com
Церемонія нагородження переможців відбудеться 18 лютого.

Стрічку "20 днів у Маріуполі" лауреата Пулітцерівської премії Мстислава Чернова відібрали до двох номінацій премії BAFTA.

Про це повідомляє "Суспільне".

Номінантів премії від Британської академії кіно і телевізійних мистецтв оголосили 18 січня.

Фільм Чернова потрапив до двох номінацій - "Документальний фільм" і "Стрічка іноземною мовою".

З українською стрічкою у категорії "Документальний фільм" змагатимуть також "Американська симфонія" (Netflix, США), "За межами утопії" (США), "Незмінний: історія Майкла Дж. Фокса" (США), Wham! (Великобританія).

У категорії "Стрічка іноземною мовою" крім української стрічки увійшли "Анатомія падіння" (Франція), "Минулі життя" (США), "Снігове суспільство" (Іспанія), "Зона інтересів" (США, Великобританія, Польща).

Церемонія нагородження відбудеться 18 лютого і пройде у Королівському фестивальному залі Лондона. Ведучим заходу уперше стане зірка серіалу "Доктор Хто" Девід Теннант. 

 

 

 

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