Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Фільм "Атлантида" Васяновича здобув перемогу у венеційських "Горизонтах"

Журі програм Венеційського кінофестивалю роздає нагороди
Журі другої за важливістю конкурсної програми Венеційського кінофестивалю "Горизонти" присудило головний приз українському фільму - "Атлантиді" Валентина Васяновича.
Фільм "Атлантида" Васяновича здобув перемогу у венеційських "Горизонтах"

"Атлантида" - це артхаусна кінострічка, у якій узяли участь лише непрофесійні актори: ветерани АТО, волонтери, солдати ЗСУ та судмедексперти. Це фільм про майбутню перемогу у війні з Росією і повернення окупованого Донбасу до складу України. 

Нагадаємо, що 25 липня "Атлантиду" Васяновича відібрали в "Горизонти" Венеційського кінофестивалю.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 09 2019 10:47
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"

197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.