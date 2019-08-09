CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЖурі другої за важливістю конкурсної програми Венеційського кінофестивалю "Горизонти" присудило головний приз українському фільму - "Атлантиді" Валентина Васяновича.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Фільм "Атлантида" Васяновича здобув перемогу у венеційських "Горизонтах"
Журі програм Венеційського кінофестивалю роздає нагороди
"Атлантида" - це артхаусна кінострічка, у якій узяли участь лише непрофесійні актори: ветерани АТО, волонтери, солдати ЗСУ та судмедексперти. Це фільм про майбутню перемогу у війні з Росією і повернення окупованого Донбасу до складу України.
Нагадаємо, що 25 липня "Атлантиду" Васяновича відібрали в "Горизонти" Венеційського кінофестивалю.
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08 09 2019 10:47 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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