Фільм "Джокер" розсварив політиків у Греції
Інцидент викликав обурення в соціальних мережах, коли тисячі користувачів засудили рейд, назвавши його "фашистським" і притаманним авторитарній державі, передає "Українська правда".
У Греції фільм можуть переглянути лише повнолітні, в той час як в інших країнах нижня вікова межа перегляду варіюється від 12 до 18 років.
Згідно з повідомленнями грецьких ЗМІ, два чиновники Міністерства культури попросили поліцію провести рейд. Міністерство офіційно заявило, що не знає про таку ініціативу.
Проблема виникла через закон 1937 року, який був оновлений у 2010 році. Закон встановлює механізм визначення рейтингу фільмів та штрафи працівникам кінотеатрів, які допускають неповнолітніх.
Основна опозиційна ліва партія "Сиріза" звинуватила уряд у поверненні країни до "темних віків". Уряд зі свого боку заявив, що "Сиріза" була при владі майже п'ять років і могла змінити закон.
Прагнучи пом'якшити напруженість, міністр з питань цивільного захисту Міхаліс Хрисохоїдіс заявив, що перегляне фільм разом зі своїм 15-річним сином.
Міністр культури Греції Ліна Мендон дала пресконференцію, на якій розкритикувала "надмірно старанних" чиновників, що викликали поліцію.
Пізніше з'ясувалося, що міністерство дійсно випустило попередження 20 днів тому, у якому кінотеатрам дали вказівку не пропускати на сеанс неповнолітніх.
Опозиція заявляє, що це не поодинокий інцидент, і що уряд в цілому штовхає країну в ультраконсервативному напрямку.
Раніше фільм "Джокер" режисера Тодда Філліпса зібрав у США 93,5 мільйона доларів за перші вихідні прокату і тим самим встановив рекорд по прем’єрних касових зборах для фільмів, які виходили в жовтні.
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