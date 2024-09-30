Фільм про Джамалу переміг на престижному кінофестивалі в Каннах

Це фільм про всіх нас, про те, що кожного дня переживають українці протягом цієї війни.

Документальний фільм "Jamala. Songs of freedom" ("Джамала: Пісні свободи") переміг на кінофестивалі Cannes Corporate Media & TV Awards у Каннах. "Голос Америки" відзняв цей фільм ще у лютому, прем'єра стрічки відбулася у другу річницю вторгнення росії в Україну - 24 лютого 2024 року.

Про це співачка і громадська діячка повідомила у соцмережах.

"Читаю, і не можу повірити в це… З майже 800 заявок із 46 країн журі Канн обрало саме цей фільм, який переміг і отримав "Золотого дельфіна" у категорії Human Concerns and Social Issues». Дякую всій команді "Голосу Америки", журналістці та авторці Бет Мендельсон, продюсеру Аміш Срівастава, а також особливу подяку хотілось би висловити Мирославі Гонгадзе за ідею та допомогу в її реалізації", - напи сала Джамала.

Фільм отримав нагороду у категорії "Людські проблеми та соціальні проблеми".

Джамала знімалася у фільмі не винятково для перемоги на фестивалі, але відзнака показує, що її праця - пісні та представництво України у світі не залишається осторонь боротьби України з загарбниками.

"Пам’ятаю, як під час однієї з репетицій, коли я співала ARAFAT DAĞINDAN, Бет зайшла і запитала: «А що тут зараз відбулося, я втратила дар мови і мені здається, що я опинилася десь на іншій планеті, мене понесло десь далеко». Цей кадр зберігся навіть у фільмі. І це так символічно, що саме в день презентації відео на цю пісню у Києві, фільм «Джамала: Пісні свободи» перемагає у Каннах", - поділилася співачка.

Цей фільм про нас, про кожного з нас. У кожному кадрі цього фільму те, що переживають українці вже три роки. Тут, про історію з початку повномасштабного вторгнення рф, про ці три роки втрат, болю, страждань, очікувань та невизначеності. Але водночас, цей фільм — про нашу відчайдушну боротьбу за свою свободу, висловила думку Джамала.

"З початком війни в Україні Джамала дійсно стала одним із провідних облич країни й політичною адвокаткою української справи", — висловив свою думку про Джамалу у фільмі Дін Вулетіч, історик пісенного конкурсу "Євробачення".

"Той факт, що Джамала може зустрічатися з міжнародною аудиторією і політиками, говорити власним голосом — це надбання для світу й демократичного співтовариства націй", — додає Орися Луцевич, керівниця Українського форуму в Chatham House.

Голос Америки також повідомив про свою чудову перемогу - фільм, який розповідає про українську співачку та авторку пісень Джамалу в перші дні повномасштабного вторгнення росії в Україну та описує її діяльність на підтримку своєї країни.

Виконавча продюсерка і режисерка Бет Мендельсон і продюсер Аміш Срівастава були присутні на церемонії нагородження, щоб прийняти приз «Золотий дельфін» від імені команди Голосу Америки, до якої входили виконавча продюсерка Емі Кац, редакторка Жаклін Де Філліпс і сценарист Натан Антілла.

Конкурс Cannes Corporate Media & TV Awards відзначає найкращі світові корпоративні фільми, онлайн медіапродукцію та документальні фільми у Каннах, відомому епіцентрі візуального мистецтва Франції.

З майже 800 заявок із 46 країн журі Канн обрало 154 продукти, які виборювали трофей "Дельфін". І фільм про Джамалу і Україну став першим.