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Financial Times описало сценарії війни без допомоги Заходу

19 грудня 2023, 13:11
Financial Times описало сценарії війни без допомоги Заходу
Джерело unian
Автори матеріалу також зазначають, що без надійної теорії перемоги у війні тиск на Україну щодо переговорів з росією зростатиме.

Україна вступає у новий рік з нестачею амуніції, грошей і дипломатичної підтримки. В основі цього критичного дефіциту є ще один важливий недолік: Україна та її західні спонсори більше не мають переконливої теорії перемоги. Якщо вони не зможуть цього вигадати, західна підтримка держави надалі коливатиметься.

Про це йдеться у статті видання Financial Times.

Автори матеріалу зазначають, що нинішня ситуація в Україні різко контрастує з оптимізмом на початку 2023 року. Тоді у Києва та його прихильників було чітке бачення того, як можна досягти перемоги. Очікувалося, що українські війська підуть у наступ навесні та влітку, прорвуть російські рубежі та загрожуватимуть ворогу у Криму.

"Голуби" сподівалися, що такий розвиток подій змусить росію піти на мирні переговори на прийнятних для України умовах. Водночас "Яструби" говорили про те, щоб почати боротьбу за Крим і прискорити падіння президента росії путіна.

"Але контрнаступ провалився – і ні "яструби", ні "голуби" так і не побачили втілення своєї теорії перемоги на практиці", – вказано в публікації.

Автори прогнозують, що 2024 року "перспективи набагато похмуріші". Українським військам уже доводиться економно використовувати боєприпаси. Євросоюз та США намагаються узгодити нові пакети військової допомоги для України.

"Західні лідери зазвичай обіцяють підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно". Але нещодавно президент Джо Байден зловісно змінив це на "стільки, скільки ми можемо", – звертається увага у статті.

Без нової фінансової допомоги позиція України на полі бою може швидко погіршитися. путін уже почав кричати, що держава розвалиться без зовнішньої підтримки.

Західдопомога арміївійна в Україніросія окупанти

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