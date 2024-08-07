Financial Times оцінив ситуацію на фронті

російські війська стрімко захоплюють все нові території України, скориставшись тріщинами в українській обороні, спричиненими нестачею сил і помилками військового керівництва.

Як кажуть високопоставлені українські чиновники, головна мета глави рф путіна на полі бою цього року - захопити якомога більше землі.

"Наша оборона дає тріщини", - сказав один із чиновників.

Він попередив, що російські війська домоглися "тактичного успіху" на Донеччині і що, якщо ситуація не зміниться, ймовірні подальші наступи.

Так, згідно з оцінкою фінської військової дослідницької групи Black Bird Group, площа території, захопленої російськими військами з початку травня, майже вдвічі перевищує ту, яку українські військові відвоювали під час свого літнього наступу рік тому.

За їхніми даними, ЗСУ звільнили близько 321 кв. км у період із 1 червня до 1 вересня 2023 року, або в середньому по 24 кв. км щотижня. Водночас російські війська з 3 травня до 2 серпня цього року захопили близько 592 кв. км, або понад 45 кв. км щотижня.

"За останній місяць росіянам вдалося захопити кілька ключових позицій і об'єктів рельєфу, при цьому ситуація для українців на цих напрямках неухильно погіршується", - зазначають аналітики.

Аналітики і солдати кажуть, що Росія також скористалася українським непорозумінням і невмілою ротацією на полі бою, що дало змогу домогтися швидкого просування в кількох випадках, особливо в районах Покровська і Торецька.

При цьому, як зазначає FT, нещодавнє поліпшення української вогневої потужності поки не вплинуло на поле бою. Експерти кажуть, що основною причиною триваючого російського прогресу є гостра нестача людей, насамперед піхоти в Україні.

Крім того, стратегія росії з розширення лінії фронту в Харківській області ще більше розтягнула сили України і залишила їх з меншою кількістю резервів для відповіді на російські наступи в напрямку Покровська, Часового Яру і Торецька, зазначає співробітник Євразійської програми Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі.