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Financial Times розкрила плани Фінляндії щодо підготовка до збройного протистояння з рф

06 травня 2024, 14:55
Financial Times розкрила плани Фінляндії щодо підготовка до збройного протистояння з рф
Фото: korrespondent.net
За два роки Фінляндія наростила виробництво боєприпасів приблизно в 10 разів.

Фінляндія перевіряє альтернативні ланцюжки військових поставок на випадок різкого збільшення потреби в них під час можливого збройного конфлікту та протистояння із країною-агресоркою росією.

Про це повідомив заступник начальника штабу з озброєння та логістики фінських сил оборони генерал-лейтенант Мікко Хейсканен, пише Financial Times.

За його словами, Міністерство оборони країни перевірило вже понад тисячу контрактів із приватними компаніями. Вони стосуються постачання бойової техніки, амуніції, а також різних послуг під час військових дій.

"Нам потрібно бути готовими до довгострокової кризової ситуації. Деякі з угод ми активували, перевірили всі домовленості, протестували закупівлі не лише боєприпасів, а й інших матеріалів. Ми були не в поганому стані, і зараз ми досить впевнені", – розповів Хейсканен. 

Хейсканен додав, що країна останні два роки наростила виробництво боєприпасів приблизно в 10 разів. За його словами, вступ до НАТО дозволяє Гельсінкі зберігати свою військову техніку у сусідніх країнах. Він додав, що Фінляндія почала зберігати військову техніку в сусідній Норвегії і незабаром розпочне зберігання у Швеції, ще одному новому члені НАТО, а також подивиться на інші країни.

"Ми плануємо зберігати обладнання в інших країнах. Це питання безпеки постачання, розпорошення запасів. Частково ми це вже почали. Ми плануємо зробити це особливо зі Швецією та Норвегією, але також і з далекими країнами. Це і техніка, і боєприпаси, і, можливо, запчастини", – зазначив Мікко Хейсканен.

Фінляндіявійна в Україніросія окупантизбройні сили

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