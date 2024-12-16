Financial Times розкрила схему Асада щодо вивезення грошей до росії

Уряд Асада переправив до московського аеропорту Внуково еквівалент $250 млн готівкою в доларах і євро

Сирійська влада відправляла до росії літаки з мільйонами доларів і євро готівкою, коли повалений президент Башар Асад ще перебував при владі.

Про це пише Financial Times з посиланням на конфіденційні документи.

За даними видання, перекидання здійснювалось у 2018-2019 роках, а самі кошти належали Центробанку Сирії. При цьому, як зазначило обізнане джерело Financial Times, у зазначений період у країні спостерігався гострий дефіцит іноземної валюти. Тоді резерви були "майже нульовими".

Незважаючи на це, уряд Асада переправив до московського аеропорту Внуково еквівалент $250 млн готівкою в доларах і євро – купюри номіналом $100 і €500, які важили близько 2 тонн. Всього з березня 2018-го по вересень 2019 року було здійснено 21 авіарейс із валютою. Усі ввезені у росію кошти згодом розміщувалися у російських банках. Крім того, родина Асада таємно придбала у росії активи, у тому числі елітну нерухомість. Зокрема, вони купили в елітному районі Москва-сіті щонайменше 19 розкішних апартаментів загальною вартістю щонайменше $40 млн.