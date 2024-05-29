Financial Times: санкції проти росії неефективні, вважає керівник торгового центру ОАЕ

Намагання зупинити потік російського бізнесу лише перенаправляють його в інше місце.

Про це заявив голова головного торгового центру Дубаю, повідомляє газета Financial Times.

"Санкції уповільнюють економіку, але ніколи не зупиняють її", - сказав Хамад Буамім.

Глава Дубайського товарного центру, провідної зони вільної торгівлі ОАЕ, яка охоплює понад 24 000 підприємств.

"Торгівля продовжує текти, просто вона тече по-іншому", - вважає він.

Дубай це вигодонабувач від спроб США та Європи ізолювати економіку рф.

Наприклад, деякі нафтотрейдери переїхали з Женеви до ОАЕ після того, як Швейцарія приєдналася до санкцій, запроваджених проти кремля.

За словами Буаміма, енергетика - найважливіший сектором для DMCC, адже в зоні зареєстровано близько 3 000 енергетичних компаній.

Проте в останні місяці ОАЕ, разом з іншими країнами, перебувають під тиском США, ЄС і Британії, які вимагають вжити заходів проти компаній, що торгують з росією.

"Той факт, що економіка не контролюється виключно однією стороною світу, робить ці санкції менш ефективними. Якщо ми візьмемо лише війну в Україні, то санкції ефективні, коли ви дивитеся на захід, але вони не дуже ефективні за його межами" - сказав Буамім.

За його словами, ОАЕ не бачить в них великого інструменту для здійснення будь-якого впливу. Вони просто ускладнюють торгівлю і впливають на весь світ.