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Financial Times: санкції проти росії неефективні, вважає керівник торгового центру ОАЕ

29 травня 2024, 20:02
Financial Times: санкції проти росії неефективні, вважає керівник торгового центру ОАЕ
Фото: gettyimages.com
Намагання зупинити потік російського бізнесу лише перенаправляють його в інше місце.

Про це заявив голова головного торгового центру Дубаю, повідомляє газета Financial Times.

"Санкції уповільнюють економіку, але ніколи не зупиняють її", - сказав Хамад Буамім. 

Глава Дубайського товарного центру, провідної зони вільної торгівлі ОАЕ, яка охоплює понад 24 000 підприємств. 

"Торгівля продовжує текти, просто вона тече по-іншому", - вважає він.

Дубай це вигодонабувач від спроб США та Європи ізолювати економіку рф. 

Наприклад, деякі нафтотрейдери переїхали з Женеви до ОАЕ після того, як Швейцарія приєдналася до санкцій, запроваджених проти кремля.

За словами Буаміма, енергетика - найважливіший сектором для DMCC, адже в зоні зареєстровано близько 3 000 енергетичних компаній.

Проте в останні місяці ОАЕ, разом з іншими країнами, перебувають під тиском США, ЄС і Британії, які вимагають вжити заходів проти компаній, що торгують з росією.

"Той факт, що економіка не контролюється виключно однією стороною світу, робить ці санкції менш ефективними. Якщо ми візьмемо лише війну в Україні, то санкції ефективні, коли ви дивитеся на захід, але вони не дуже ефективні за його межами" - сказав Буамім. 

За його словами, ОАЕ не бачить в них великого інструменту для здійснення будь-якого впливу. Вони просто ускладнюють торгівлю і впливають на весь світ.

 
Росіясанкції

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