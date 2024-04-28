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Financial Times спрогнозувало невтішну долю для Шойгу

28 квітня 2024, 13:21
Financial Times спрогнозувало невтішну долю для Шойгу
Сергій Шойгу. Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Очікується, що путін невдовзі представить на затвердження новий склад уряду.

Арешт заступника міністра оборони росії Тимура Іванова за підозрою в корупції завдає серйозного удару по його давньому наставнику міністру оборони Сергію Шойгу. Політична еліта країни-агресорки чекає неминучих перестановок у владі.

Про це пише Financial Times.

Очікується, що російський диктатор путін після так званого "переобрання" на новий термін представить на затвердження новий склад кабінету міністрів, що спровокує закулісну боротьбу за владу.

"На тлі цієї боротьби спочатку здавалося, що команда Шойгу перебуває на підйомі, чому сприяли нещодавні наступи росії в Україні та смерть польового командира Євгена Прігожина, який був найзатятішим критиком і суперником Шойгу. Але арешт Іванова, найвисокопоставленішого чиновника, затриманого з 2016 року, ознаменував зрушення в долі Шойгу, особливо з огляду на той вельми помітний спосіб, у який заступника міністра доставили до суду", – зазначає видання.

Як ідеться в матеріалі, путін ставить лояльність понад усе, тож Шойгу дотепер виживав у своїй ролі, попри невдачі на фронті в перші тижні повномасштабного вторгнення в Україну і те, що так звана "спецоперація" розтягнулася на третій рік, замість очікуваних трьох днів.

Також Financial Times звертає увагу й на те, що раніше очільник російського міноборони витримав запеклу критику з боку глави приватної військової компанії (ПВК) "вагнер" Прігожина, який торік здійснив спробу заколоту проти Шойгу та інших воєначальників.

"Але путін, який, як відомо, побоюється, що будь-яка фракція в його еліті набере надто багато сили, схоже, дійшов висновку, що кремлю необхідно знайти новий спосіб врівноважити центр влади Шойгу і міністерство оборони тепер, коли Пригожин більше не відіграє цю роль", – пише видання.

Водночас екстравагантний спосіб життя Іванова зробив його легкою мішенню, попри те, що путіна не особливо хвилює корупція.

"У міру того, як війна затягується, ця кліка, яка прагне до влади і грошей, відчуває все більший тиск. І іноді когось обирають, щоб "взяти на себе провину за те, що відбувається", – сказав генерал Джим Хокенхалл, голова Стратегічного командування британської армії.

 

Сергій Шойгувійна в Україніросія окупанти

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