Фінансові резерви росії будуть вичерпані приблизно через п’ять років – The Economist

путін витрачає великі кошти і спричиняє стрімке зростання економіки росії.

Незважаючи на жорсткі санкції та статус париї, російська економіка стрімко зростає. Виявляється, шалені витрати під час війни справді стимулюють економіку.

Про це пише The Economist.

Так, очікується, що цього року російський ВВП зросте більш ніж на 3% у реальному вираженні. Щоправда, інфляція надто висока — у червні ціни зросли на 8,6% у річному вимірі, що значно перевищує цільовий показник центрального банку в 4%, — але зі зростанням грошових доходів на 14% у річному вимірі купівельна спроможність росіян швидко зростає.

"Споживчі настрої, за оцінками російського статистичного агентства, значно перевищують середні показники з моменту приходу до влади путіна в 2000 році. Впевненість росіян у власному фінансовому становищі, за офіційними даними, нещодавно підскочила до історичного максимуму. Вони більш схильні до великих покупок, таких як машина або диван, а ресторани переповнені", - йдеться у матеріалі.