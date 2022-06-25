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Фінансування пенсій у червні завершилось

Банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100% профінансованих сум
Станом на 24 червня на пенсійні виплати спрямовано 51,2 мільярда, в тому числі 12 млрд – на виплату пенсій через Укрпошту та 39,2 млрд через уповноважені банки.
Фінансування пенсій у червні завершилось Фото: ukr.segodnya.ua

Про це повідомив Пенсійний фонд.

Так, банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100% профінансованих сум, а за повідомленням Укрпошти станом на 23 червня доставлено 69,8% профінансованої суми.

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25 06 2022 15:18
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