CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСтаном на 24 червня на пенсійні виплати спрямовано 51,2 мільярда, в тому числі 12 млрд – на виплату пенсій через Укрпошту та 39,2 млрд через уповноважені банки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Фінансування пенсій у червні завершилось
Банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100% профінансованих сум
Фото: ukr.segodnya.ua
Про це повідомив Пенсійний фонд.
Так, банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100% профінансованих сум, а за повідомленням Укрпошти станом на 23 червня доставлено 69,8% профінансованої суми.
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25 06 2022 15:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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