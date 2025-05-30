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Фінляндія вперше офіційно заявила про шпигунство Ірану

30 травня 2025, 17:19
Фінляндія вперше офіційно заявила про шпигунство Ірану
Фото: з відкритих джерел
Раніше згадували лише про росію і Китай.

Фінська поліція безпеки оголосила, що на країну зріс ворожий вплив Ірану.

Про це повідомляє фінський мовник Yle.

У поліціі вперше назвали Іран однією з країн, що шпигують за Фінляндією.

Раніше фінські правоохоронці у цьому контексті публічно згадували лише про росію і Китай.

Однак розвідка не уточнює, яку саме інформацію Тегеран хоче отримати від Фінляндії.

Представники Supo також повідомили, що окрім перерахованих трьох країн, деякі інші держави шпигують за Фінляндією.

До слова, шпигунство за біженцями, як правило, є частиною інструментарію автократичних країн, свідчать дані фінської поліції безпеки. Зазвичай воно спрямоване на людей, які належать до політичної опозиції або інших груп, що сприймаються як загроза владою в їхній колишній батьківщині або країні походження.

"Метою є отримання інформації про цих людей за допомогою різних засобів. Особисте інтерв’ю – один з методів, що використовується", – кажуть правоохоронці. 

За їх словами, родичі в країні походження шпигуна використовуються як засіб тиску з метою змусити замовкнути голоси, спрямовані проти адміністрації, зазначили правоохоронці.

Також відомо, щор Іран становить інші потенційні ризики для безпеки. Поліція вважає можливим, що Тегеран може наказувати злочинним угрупованням вчиняти різні дії у Фінляндії.

"Підхід Ірану передбачає використання довірених осіб, таких як організовані злочинні угруповання. Таку діяльність не можна виключати і у Фінляндії", – кажуть поліцейські. 

Проте додають, що в Європі упродовж останніх років викрили кілька спроб нападів, які вказують на причетність державних структур Ірану.

"Загроза також зросла у країнах Північної Європи", – зазначили у фінській поліції.

 

ІранФінляндіяшпигунство

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