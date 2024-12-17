Фінляндія активізувала підготовку до можливої війни
17 грудня 2024, 10:05
Фото: korrespondent.net
Військові у Фінляндії готуються обороняти кордон країни
Фінська влада стверджує, що країна все частіше зазнає гібридних атак з боку росії. Фінляндія прискорила підготовку до всіх можливих конфліктів – гібридних, ядерних війн та повномасштабного вторгнення.
Про це пише Euronews.
Країна має спільний з росією кордон довжиною майже 1400 кілометрів. Трохи більше року тому його вирішили закрити після того, як там стався різкий наплив мігрантів. Фінська влада звинувачує кремль у спробах дестабілізувати ситуацію в країні за допомогою гібридних атак.
Серед них Гельсінкі відносить пошкодження підводних кабелів, кампанії з дезінформації, присутність так званих російських тіньових нафтових флотів, які незаконно перевозять сировину в порушення західних санкцій.
Мікко Гірві, заступник начальника берегової охорони Фінляндії зазначає:
"Фінська прикордонна охорона і раніше перебувала в стані готовності, нарощувала можливості для роботи в ситуаціях, подібних до сьогоднішньої. Але, звичайно, вірно і те, що в останні роки ми стали свідками появи тіньового флоту, порушення роботи GPS, нелегальної міграції на східному кордоні. Збої в роботі GPS ми фіксуємо особливо в східній частині Фінської затоки".
Раніше бойова підготовка фінських призовників не виходила за межі політики безпеки країни. Але після вступу Фінляндії до НАТО їх почали готувати до захисту Європи в цілому.
Хейккі Аутто, голова Комітету ЄС, член парламенту Фінляндії вважає:
"росія діє не лише проти Фінляндії чи сусідніх країн, але намагається дестабілізувати ситуацію у всій Європі. Тому Європа має серйозно поставитися до цієї гібридної війни. І оскільки росія не може чинити на нас тиск, погрожуючи звичайною війною, бо ми є членами НАТО, вона веде гібридну війну".