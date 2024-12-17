Фінляндія активізувала підготовку до можливої ​​війни

Військові у Фінляндії готуються обороняти кордон країни

Фінська влада стверджує, що країна все частіше зазнає гібридних атак з боку росії. Фінляндія прискорила підготовку до всіх можливих конфліктів – гібридних, ядерних війн та повномасштабного вторгнення.

Про це пише Euronews.

Країна має спільний з росією кордон довжиною майже 1400 кілометрів. Трохи більше року тому його вирішили закрити після того, як там стався різкий наплив мігрантів. Фінська влада звинувачує кремль у спробах дестабілізувати ситуацію в країні за допомогою гібридних атак.

Серед них Гельсінкі відносить пошкодження підводних кабелів, кампанії з дезінформації, присутність так званих російських тіньових нафтових флотів, які незаконно перевозять сировину в порушення західних санкцій.