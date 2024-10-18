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Фінляндія анонсувала пакет допомоги Україні для проходження зими

18 жовтня 2024, 16:53
Фінляндія анонсувала пакет допомоги Україні для проходження зими
Гуманітарна допомога включатиме генератори, трансформатори, пальники, контейнери для обігріву тощо

У найближчі місяці Фінляндія надасть Україні новий пакет допомоги для проходження зими. До нього ввійде енергетичне обладнання.

Про це заявив прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо на зустрічі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем у Гельсінкі, повідомляє "Європейська правда".

"Я був радий сказати прем’єр-міністру Шмигалю, що ми зможемо надіслати 11-й пакет допомоги на зиму у найближчі місяці", – сказав Орпо.
 
За словами фінського прем’єра, пакет включатиме генератори, трансформатори, пальники, контейнери для обігріву, кабелі, реле і робочі машини.
 
Він висловив подяку фінському приватному сектору за пожертви і постійну підтримку України.
 
Нагадаємо, до кінця цього року в Україну мають завезти обладнання на понад 1 ГВт для розподіленої генерації електроенергії. Але увімкнути одразу все не вдасться.

 

Фінляндіявійна в Україніпідтримка Україниросія окупанти

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