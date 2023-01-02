Фінляндія автоматично продовжить дозвіл на проживання українцям

Тимчасова поправка до Закону про іноземців гарантує, що дозвіл на проживання, виданий у Фінляндії, діє на весь період тимчасового захисту в ЄС

Українцям, які вже отримали тимчасовий захист у Фінляндії, не потрібно буде подавати повторну заяву на продовження посвідки на проживання. Її продовжать автоматично протягом усього періоду дії тимчасового захисту в ЄС, повідомили в МВС країни, передає РБК-Україна.

Згідно з повідомленням, тимчасова поправка до Закону про іноземців гарантує, що дозвіл на проживання, виданий у Фінляндії, діє на весь період тимчасового захисту в ЄС.

"Поки діє рішення, Фінляндія та всі країни ЄС зобов'язані надати групі, зазначеній у рішенні, тимчасовий захист та посвідку на проживання на доказ цього" , –зазначили у відомстві.

Від березня 2022 року у Фінляндії отримали тимчасовий захист близько 45 тисяч українських біженців. Країна також зголосилася допомогти Естонії, місцева система прийому якої перевантажена з початку війни в Україні – у Фінляндії готові приймати до 100 біженців щотижня.