Фінляндія готує 18-й пакет допомоги для України

Загальна допомога Фінляндії Україні становить понад 1,7 млрд євро.

Фінляндія готує новий пакет військової допомоги для України, що включатиме оборонне обладнання та боєприпаси.

Про це повідомляє премʼєр-міністр Фінляндії Петтері Орпо на пресконференції у Києві.

Премʼєр-міністр Фінляндії Петтері Орпо зазначив, що держава з самого початку рішуче засудила незаконну агресивну війну росії проти України. Він запевнив, що Фінляндія продовжує непохитно підтримувати Україну, її суверенітет, незалежність і територіальну цілісність.

Так, загальна допомога Фінляндії Україні становить понад 1,7 млрд євро. Держава надала Україні 17 пакетів допомоги на оборонне обладнання загальною вартістю 1,2 млрд євро.

Орпо повідомив, що уряд готує 18-йй пакет допомоги України, що включатиме оборонне обладнання та боєприпаси.

"Ми приймемо рішення і повідомимо про нього пізніше цього тижня", - сказав він.

Прем'єр зауважив що Фінляндія підтримує прагнення України до членства в ЄС і НАТО: "Український народ бореться за наші спільні цінності та за свободу. Україні місце на Заході - в Європейському Союзі та НАТО".