Фінляндія готує жінок до можливої війни з росією – The Guardian
У Фінляндії 75 жінок розпочали підготовку до можливої війни з росією.
Про це повідомляє The Guardian.
Жінок навчають надавати першу допомогу, розводити вогнище, готувати їжу на відкритому повітрі, встановлювати намети. Також питанням кібербезпеки, психологічної стійкості та виживанню у дикій природі.
Одна з груп проходить навчання на військовій базі на сході Фінляндії. Підготовка здійснюється в рамках курсів загальновійськової підготовки Nasta за підтримки Міністерства оборони Фінляндії.