Фінляндія готує жінок до можливої ​​війни з росією – The Guardian

Фінські жінки вчаться навичкам виживання на природі в засніжених лісах

У Фінляндії 75 жінок розпочали підготовку до можливої війни з росією.

Про це повідомляє The Guardian.

Жінок навчають надавати першу допомогу, розводити вогнище, готувати їжу на відкритому повітрі, встановлювати намети. Також питанням кібербезпеки, психологічної стійкості та виживанню у дикій природі.

Одна з груп проходить навчання на військовій базі на сході Фінляндії. Підготовка здійснюється в рамках курсів загальновійськової підготовки Nasta за підтримки Міністерства оборони Фінляндії.