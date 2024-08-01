Фінляндія готується до впровадження закону про видворення
01 серпня 2024, 14:33
Фото: korrespondent.net
На кордон з рф привезли контейнери для співбесід з мігрантами.
У Фінляндії на пункти пропуску на кордоні з росією доставили контейнери для співбесід з мігрантами.
Про це пише видання Yle.
Прикордонна служба повідомила про підготовку до нових методів роботи на східному кордоні через так званий “закон про видворення”.
Контейнери для співбесід вже доставлені до прикордонних пунктів пропуску.
“Наш обов'язок ‒ організувати необхідну інфраструктуру”, ‒ сказав заступник начальника Департаменту прикордонного та морського транспорту Марко Турунен.
За його словами, зараз 2000 співробітників прикордонної служби проходять навчання за нормами нового закону.
Відповідно до закону, прикордонники можуть відмовити прохачам притулку у в'їзді або вислати їх із країни. Особа, яка підлягає видворенню, отримує письмове рішення та інструкції про те, як подати апеляцію.
Мета закону про видворення ‒ запобігти керованій міграції.