Фінляндія готується до впровадження закону про видворення

На кордон з рф привезли контейнери для співбесід з мігрантами.

У Фінляндії на пункти пропуску на кордоні з росією доставили контейнери для співбесід з мігрантами.

Про це пише видання Yle.

Прикордонна служба повідомила про підготовку до нових методів роботи на східному кордоні через так званий “закон про видворення”.

Контейнери для співбесід вже доставлені до прикордонних пунктів пропуску.

“Наш обов'язок ‒ організувати необхідну інфраструктуру”, ‒ сказав заступник начальника Департаменту прикордонного та морського транспорту Марко Турунен.