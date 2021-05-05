Фінляндія хоче вимагати від мандрівників довідку про відсутність коронавірусу

В даний час Фінляндія не вимагає від в'їжджаючих в країну довідки про відсутність коронавірусу

Міністерство соціального забезпечення та охорони здоров'я Фінляндії готує нову модель в'їзду в країну в умовах пандемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію Yle.

Мета нововведення - посилити і спростити контроль на кордонах, особливо в портах і аеропортах, в ситуації, коли пасажиропотік збільшиться в міру зняття коронавірусних обмежень.

Пріоритетною є модель, при якій транспортні компанії будуть перевіряти довідки про відсутність коронавірусу вже в країні відправлення замість того, щоб направляти людей на медичну перевірку після прибуття в країну.

При новій моделі ковідні паспорти пасажирів можна буде вибірково перевіряти на кордоні з тим, щоб не створювати заторів на пунктах пропуску.

В даний час Фінляндія не вимагає від в'їжджаючих в країну довідки про відсутність коронавірусу.

У той же час окремі транспортні компанії, в тому числі Finnair і судноплавні компанії, таку вимогу вже ввели.

Нагадаємо, що у Туреччині з 29 квітня по 17 травня діє жорсткий локдаун з цілодобовою комендантською годиною.