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Фінляндія і Швеція завершили перемовини про вступ до НАТО

Фінляндія та Швеція завершили перемовнии про вступ у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, як домовилися минулого тижня лідери країн на саміті у Мадриді. Обидві країни офіційно підтвердили своє прагнення і спроможність виконувати політичні, юридичні і військові зобов’язання як членів НАТО
Північноатлантичний альянс завершив перемовини зі Швецією та Фінляндією про їхній вступ.
Фінляндія і Швеція завершили перемовини про вступ до НАТО Фото: з вільного доступу
Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі 4 липня. 
 
"Фінляндія та Швеція завершили перемовнии про вступ у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, як домовилися минулого тижня лідери країн на саміті у Мадриді. Обидві країни офіційно підтвердили своє прагнення і спроможність виконувати політичні, юридичні і військові зобов’язання як членів НАТО", - йдеться у комюніке. 
 
Делегацію Фінляндії очолювали міністр закордонних справ Пекка Хаавісто й міністр оборони Антті Кайкконен, Швеції - міністерка закрдонних справ Анн Лінде. 
 
Як зазначається, у вівторок 5 липня країни підпишуть протоколи про вступ. Після цього їх передадуть усім країнам-членам для ратифікації згідно з їхнім національним законодавством. 
 
Фінляндія та Швеція разом подали історичні заявки на вступ до НАТО 18 травня. Для Фінляндії це завершує багато десятиліть, а для Швеції - близько 200 років нейтралітету. 
 
Рішення про прийняття обох країн вже на червневому саміті у Мадриді до останнього була під питанням через вето Туреччини.
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04 07 2022 20:54
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