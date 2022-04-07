ПОЛІТИКА НОВИНИПівнічноатлантичний альянс завершив перемовини зі Швецією та Фінляндією про їхній вступ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Фінляндія і Швеція завершили перемовини про вступ до НАТО
Фінляндія та Швеція завершили перемовнии про вступ у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, як домовилися минулого тижня лідери країн на саміті у Мадриді. Обидві країни офіційно підтвердили своє прагнення і спроможність виконувати політичні, юридичні і військові зобов’язання як членів НАТО
Фото: з вільного доступу
Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі 4 липня.
"Фінляндія та Швеція завершили перемовнии про вступ у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, як домовилися минулого тижня лідери країн на саміті у Мадриді. Обидві країни офіційно підтвердили своє прагнення і спроможність виконувати політичні, юридичні і військові зобов’язання як членів НАТО", - йдеться у комюніке.
Делегацію Фінляндії очолювали міністр закордонних справ Пекка Хаавісто й міністр оборони Антті Кайкконен, Швеції - міністерка закрдонних справ Анн Лінде.
Як зазначається, у вівторок 5 липня країни підпишуть протоколи про вступ. Після цього їх передадуть усім країнам-членам для ратифікації згідно з їхнім національним законодавством.
Фінляндія та Швеція разом подали історичні заявки на вступ до НАТО 18 травня. Для Фінляндії це завершує багато десятиліть, а для Швеції - близько 200 років нейтралітету.
Рішення про прийняття обох країн вже на червневому саміті у Мадриді до останнього була під питанням через вето Туреччини.
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