Фінляндія конфіскує арену, яка належить російським олігархам

Влада фінської столиці Гельсінкі може конфіскувати одну з найбільших у країні арену, що належить російським олігархам, через невчасну сплату оренди.

Про це повідомляє Yle.

До цього часу міська влада не мала права взяти під свій контроль акції компанії, яка управляє ареною "Гельсінкі", адже орендна плата за ділянку і податок на нерухомість сплачувалися вчасно.

Останній внесок за оренду в €100 000 - виявився несплаченим, він мав бути перерахований в середині липня.

Наступний платіж має бути здійснений у середині жовтня.

Якщо орендну плату не буде сплачено, арену доведеться продати через її конфіскацію.

Мер міста Юхану Вартіайнена висловила сподівання, що у довгостроковій перспективі в арени з'явиться новий власник, а міністр закордонних справ Еліна Валтонен раніше заявила, що влада шукає вихід із ситуації.