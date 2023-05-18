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Фінляндія конфіскувала активи олігарха путіна

18 травня 2023, 09:17
Фінляндія конфіскувала активи олігарха путіна
Фото: korrespondent.net
Суд міста Гельсінки визнав законною конфіскацію коштів російського олігарха Аркадія Ротенберга в сумі €323 000.

Апеляційний суд скасував рішення районного суду, який раніше наклав заборону на відповідні дії виконавчої служби.

Про цеєпише фінське видання Helsingin Sanomat.

Справа стосувалася купівлі фінською компанією добрив у дубайської компанії Agricultural Minerals DMCC.

Восени 2021 року кооперативний банк зупинив виплату €323 000 за добрива. Служба судових виконавців наклала арешт на ці кошти.

Причина -  прямий чи опосередкований доступ до цих коштів мав Ротенберг. В суді виконавче рішення було скасовано, але Апеляційний суд зайняв іншу позицію.

Міністерство закордонних справ, яке подало апеляцію на рішення суду першої інстанції, надало безліч відповідних доказів, включаючи журналістські розслідування та річний звіт підрозділу фінансової розвідки Естонії.

Апеляційний суд встановив, що дубайська компанія насправді діяла від імені російського АТ "Минудобрения", підконтрольного Ротенбергу.
РосіяактивиФінляндія. суд

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