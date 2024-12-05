Фінляндія надає Україні новий пакет допомоги на €25 млн

Загальна вартість оборонних матеріалів, які Фінляндія поставила Україні, наразі становить 2,3 млрд євро.

Фінляндія виділила Україні новий, вже 26-й, пакет допомоги на суму 25 млн євро. До нього, зокрема, увійде зимове спорядження для українських військових

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Фінляндії.

Зазначається, що заміна засобів, що увійшли до складу вантажу, оцінюється Фінляндією приблизно у 25 млн євро.

До того ж підготовка до наступного пакета допомоги, який буде реалізований після завершення року, вже ведеться в оборонному відомстві.

"Загальна вартість оборонних матеріалів, які Фінляндія поставила Україні, наразі становить 2,3 млрд євро. Цей пакет містить, серед іншого, зимове спорядження для українського війська. Фінляндія є одним з найсильніших прихильників України, і ця лінія не змінюється", - заявив міністр оборони Антті Хякканен.

З оперативних міркувань та з метою гарантування безпечної доставки допомоги, детальний зміст, спосіб та графік передачі допомоги традиційно не оголошують.

Зазначимо, з початку повномасштабного вторгнення Фінляндія активно підтримує Україну в гуманітарній, фінансовій та військово-технічній сферах.