Фінляндія надала Україні бойові катери

Наразі тип та кількість суден невідомі.

Фінляндія ухвалила рішення про передачу Україні бойових катерів. До нашої країни вони надійдуть транзитом через територію Румунії.

Про це повідомляє Defense and Security Monitor із посиланням на заяву президента Румунії Клауса Йоганніса.

Крім того, йдеться про підготовку українських військових у Румунії. Так, навчання пройдуть близько 50 солдатів. Вони опановуватимуть саме надані Фінляндією катери.