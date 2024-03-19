Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Фінляндія надала Україні бойові катери

19 березня 2024, 16:55
Фінляндія надала Україні бойові катери
Наразі тип та кількість суден невідомі.

Фінляндія ухвалила рішення про передачу Україні бойових катерів. До нашої країни вони надійдуть транзитом через територію Румунії.

Про це повідомляє Defense and Security Monitor із посиланням на заяву президента Румунії Клауса Йоганніса.

Крім того, йдеться про підготовку українських військових у Румунії. Так, навчання пройдуть близько 50 солдатів. Вони опановуватимуть саме надані Фінляндією катери.

 

Фінляндіядопомога Українівійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

На історичному мінімумі. путін може сам себе переграти псевдоперемогою на псевдовиборах – Politico
Політика
На історичному мінімумі. путін може сам себе переграти псевдоперемогою на псевдовиборах – Politico
Переклад iPress – 19 березня 2024, 16:15
Велика п'ятірка. Щотижневий путівник новинками про сучасну війну та адаптацію до перемоги – Мік Раян
Технології
Велика п'ятірка. Щотижневий путівник новинками про сучасну війну та адаптацію до перемоги – Мік Раян
Переклад iPress – 19 березня 2024, 11:04
росіяни просуваються на певну територію, де українські сили їх просто знищують. Триває кампанія стратегічного бомбардування – Дональд Гілл
росіяни просуваються на певну територію, де українські сили їх просто знищують. Триває кампанія стратегічного бомбардування – Дональд Гілл
Переклад iPress – 19 березня 2024, 08:24
Допоможіть Україні перемогти. Інакше розпочнеться смуга невдач для США – Atlantic Council
Політика
Допоможіть Україні перемогти. Інакше розпочнеться смуга невдач для США – Atlantic Council
Переклад iPress – 18 березня 2024, 15:29
Фантазія про диктатора у США. Та диктатура в реальному житті – Тімоті Снайдер
Політика
Фантазія про диктатора у США. Та диктатура в реальному житті – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 18 березня 2024, 11:44
Веймарський трикутник. Макрон нормалізує ідею про можливість відправки європейських військ в Україну – Філліпс О'Брайен
Політика
Веймарський трикутник. Макрон нормалізує ідею про можливість відправки європейських військ в Україну – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 березня 2024, 06:18
Хліб та Видовища
"Переломний момент: бомба і Холодна війна". Серіал Netflix запитує, чи не відновив путін Холодну війну, або чи закінчувалася вона взагалі – Rolling Stone
Переклад iPress – 15 березня 2024, 15:23
Ці
Політика
Ці "вибори" не дадуть старт жодним змінам у росії. Але поразка путіна в Україні – може –Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 15 березня 2024, 12:03
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється