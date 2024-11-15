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Фінляндія надасть €2 млн на співпрацю з Україною із захисту довкілля

15 листопада 2024, 16:19
Фінляндія надасть €2 млн на співпрацю з Україною із захисту довкілля
Сінгапур, 2 червня 2014 року. Робітник косить траву у фінансовому центрі Сінгапуру на тлі хмарочосів. З 1 до 5 червня у місті тривав Саміт чистого довкілля та Саміт міст світу. Фото: АFР
Це наблизить Україну до стандартів Євросоюзу.

Уряд Фінляндії надасть 2 млн євро фінансування на проєкт у сфері охорони довкілля в Україні. 

Над ним будуть працювати відомства обох країн, повідомило МЗС Фінляндії.

Мова йде про спільний проєкт Фінського інституту із захисту довкілля та українськими відомствами. 

Його метою буде покращення моніторингу якості води та ґрунтів в Україні, вдосконалення доступності інформації про стан довкілля і наближення цих практик до стандартів Євросоюзу. 

Також проєкт розрахований на 4 роки, а бюджет складе 2 млн євро. 

"Незадовільний стан довкілля є загрозою для жителів України та її сільського господарства й економіки. Фінляндія допомагає спланувати заходи для усунення проблем і покращення вимірювань щодо стану довкілля в Україні", – розказав міністр із зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо.

Раніше був підписаний Меморандум про взаєморозуміння між відповідальними за довкілля відомствами України та Фінляндії, підписаний у березні 2023 року.

Проєкт розглядають як складову участі Фінляндії у реалізації одного з пунктів "формули миру" щодо захисту довкілля і отримання інформації про завдані війною збитки для довкілля. Фінляндія є однією з головуючих країн у робочій групі щодо цього пункту. 

Крім того, в звіті Єврокомісії щодо прогресу України з євроінтеграційними реформами вона отримала незадовільні оцінки у сфері довкілля та клімату.

 
Фінляндіядовкілля

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