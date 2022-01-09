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Фінляндія надасть Україні €8,3 млн військової допомоги

Ольга
Матарикіна
Це буде вже восьма партія оборонної допомоги, яку Фінляндія надасть Україні з початку повномасштабного вторгнення рф
Фінляндія надасть Україні €8,3 млн військової допомоги Фото з вільного доступу
Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен заявив про передачу Фінляндією чергової партії військової допомоги Україні. 
 
"Українська оборонна боротьба триває, потреба в допомозі залишається високою. Вартість цієї партії військової допомоги становитиме 8,3 млн євро", - заявив міністр оборони Фінляндії, повідомляє Reuters.
 
Інші деталі не повідомляються з міркувань безпеки.
 
Нагадаємо, загальна вартість військової допомоги Україні від Фінляндії після 24 лютого 2022 року становить 92,3 млн євро.
 
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01 09 2022 18:50
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