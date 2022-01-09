НОВИНИЦе буде вже восьма партія оборонної допомоги, яку Фінляндія надасть Україні з початку повномасштабного вторгнення рфПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Фінляндія надасть Україні €8,3 млн військової допомоги
Фото з вільного доступу
Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен заявив про передачу Фінляндією чергової партії військової допомоги Україні.
"Українська оборонна боротьба триває, потреба в допомозі залишається високою. Вартість цієї партії військової допомоги становитиме 8,3 млн євро", - заявив міністр оборони Фінляндії, повідомляє Reuters.
Інші деталі не повідомляються з міркувань безпеки.
Нагадаємо, загальна вартість військової допомоги Україні від Фінляндії після 24 лютого 2022 року становить 92,3 млн євро.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
01 09 2022 18:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Людина з нори": останній представник цього племені помер у Бразилії
- ВІДЕО NASA вперше за півстоліття запустить історичну місію на Місяць
- ФОТО Благодійна марка від Укрпошти "Пес Патрон" завтра вийде у випуск
- За серпень Україна експортувала 4,5 млн тон аграрної продукції
- Українські учні за кордоном можуть навчатися за двом програмами