Фінляндія надасть Україні €8,3 млн військової допомоги Ольга

Матарикіна

Це буде вже восьма партія оборонної допомоги, яку Фінляндія надасть Україні з початку повномасштабного вторгнення рф

Фото з вільного доступу

Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен заявив про передачу Фінляндією чергової партії військової допомоги Україні. "Українська оборонна боротьба триває, потреба в допомозі залишається високою. Вартість цієї партії військової допомоги становитиме 8,3 млн євро", - заявив міністр оборони Фінляндії, повідомляє Reuters. Інші деталі не повідомляються з міркувань безпеки. Нагадаємо, загальна вартість військової допомоги Україні від Фінляндії після 24 лютого 2022 року становить 92,3 млн євро.

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