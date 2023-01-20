Фінляндія надасть Україні рекордний пакет військової допомоги на 400 мільйонів євро

Фінляндія постачає Україні важку артилерію та боєприпаси

Міністерство оборони Фінляндії заявило про надання Україні дванадцятої партії військової допомоги, йдеться у пресрелізі відомства.

Загальна вартість допомоги коштуватиме Фінляндії понад 400 мільйонів євро.

"Україна продовжує потребувати підтримки в обороні своєї території, і нинішній пакет оборонної техніки є однозначно найбільшим на сьогодні. Фінляндія постачає Україні важку артилерію та боєприпаси", - заявив міністр оборони Мікко Савола.

З оперативних причин і для того, щоб гарантувати, що доставка досягне місця призначення, більш детальна інформація про зміст допомоги, спосіб доставки або розклад її передачі оголошуватися не буде.

При ухваленні рішення про надання додаткової допомоги враховано як потреби України, так і ресурси Збройних сил Фінляндії.