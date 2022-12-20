Фінляндія направить Україні черговий пакет військової допомоги

Фінляндія направить військову допомогу вартістю 28,8 млн євро.

Про це повідомило Міноборони країни у вівторок, 20 грудня.

"З оперативних причин та з метою забезпечення безпечної доставки допомоги вміст, спосіб та графік доставки більш детально не повідомлятимуться", – йдеться у заяві.

Це буде вже одинадцяте постачання військової допомоги. Загальна вартість усіх пакетів, поставлених Фінляндією для України, досягла 189,2 млн євро.

Крім того, Сили оборони Фінляндії продовжуватимуть допомагати у навчанні українських військових у Великій Британії до кінця 2023 року.

"Битва за оборону України триває. Потреба у засобах захисту велика. Ми продовжимо нашу підтримку", – заявив фінський міністр оборони Антті Кайкконен.

Раніше повідомлялось, що Україна отримала від Нідерландів 200 мільйонів євро пільгового кредиту.