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Фінляндія направить Україні черговий пакет військової допомоги

20 грудня 2022, 19:42
Фінляндія направить Україні черговий пакет військової допомоги
Фото: korrespondent.net
Фінляндія направить військову допомогу вартістю 28,8 млн євро.

Про це повідомило Міноборони країни у вівторок, 20 грудня.

"З оперативних причин та з метою забезпечення безпечної доставки допомоги вміст, спосіб та графік доставки більш детально не повідомлятимуться", – йдеться у заяві.

Це буде вже одинадцяте постачання військової допомоги. Загальна вартість усіх пакетів, поставлених Фінляндією для України, досягла 189,2 млн євро.

Крім того, Сили оборони Фінляндії продовжуватимуть допомагати у навчанні українських військових у Великій Британії до кінця 2023 року.

"Битва за оборону України триває. Потреба у засобах захисту велика. Ми продовжимо нашу підтримку", – заявив фінський міністр оборони Антті Кайкконен.

Раніше повідомлялось, що Україна отримала від Нідерландів 200 мільйонів євро пільгового кредиту.

війнадопомогаФінляндія

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