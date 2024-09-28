Фінляндія назвала локацію штабу Північного командування НАТО
28 вересня 2024, 09:55
Місто Міккелі розташоване приблизно у 105 кілометрах від кордону з росією.
Фінляндія запропонувала розмістити новий підрозділ сухопутного командування НАТО в південно-східному місті Міккелі.
Про це заявив міністр оборони країни Антті Хяккянен, повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що підрозділ, який називається багатокорпусним сухопутним командуванням, плануватиме, готуватиме та керуватиме діяльністю сухопутних сил НАТО в Північній Європі під командуванням Об’єднаних сил у Норфолку:
"Укомплектований союзниками та силами оборони Фінляндії, підрозділ відповідатиме за навчання НАТО та іншу діяльність у мирний час у своїй зоні за нормальних умов", – пише видання.
Водночас у разі "кризи" підрозділ керуватиме операціями сухопутних сил НАТО у своїй зоні.
Як відомо, Фінляндія приєдналася до Організації Північноатлантичного договору в квітні 2023 року і охороняє половину кордону НАТО від головного супротивника, росії. При цьому командування армії Фінляндії вже базується в Міккелі.