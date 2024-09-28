Фінляндія назвала локацію штабу Північного командування НАТО

Місто Міккелі розташоване приблизно у 105 кілометрах від кордону з росією.

Фінляндія запропонувала розмістити новий підрозділ сухопутного командування НАТО в південно-східному місті Міккелі.

Про це заявив міністр оборони країни Антті Хяккянен, повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що підрозділ, який називається багатокорпусним сухопутним командуванням, плануватиме, готуватиме та керуватиме діяльністю сухопутних сил НАТО в Північній Європі під командуванням Об’єднаних сил у Норфолку:

"Укомплектований союзниками та силами оборони Фінляндії, підрозділ відповідатиме за навчання НАТО та іншу діяльність у мирний час у своїй зоні за нормальних умов", – пише видання.