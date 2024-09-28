Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Фінляндія назвала локацію штабу Північного командування НАТО

28 вересня 2024, 09:55
Фінляндія назвала локацію штабу Північного командування НАТО
Місто Міккелі розташоване приблизно у 105 кілометрах від кордону з росією.
Фінляндія запропонувала розмістити новий підрозділ сухопутного командування НАТО в південно-східному місті Міккелі.
 
Про це заявив міністр оборони країни Антті Хяккянен, повідомляє Bloomberg.
 
Зазначається, що підрозділ, який називається багатокорпусним сухопутним командуванням, плануватиме, готуватиме та керуватиме діяльністю сухопутних сил НАТО в Північній Європі під командуванням Об’єднаних сил у Норфолку:
 
комплектований союзниками та силами оборони Фінляндії, підрозділ відповідатиме за навчання НАТО та іншу діяльність у мирний час у своїй зоні за нормальних умов", – пише видання.
 
Водночас у разі "кризи" підрозділ керуватиме операціями сухопутних сил НАТО у своїй зоні.
 
Як відомо, Фінляндія приєдналася до Організації Північноатлантичного договору в квітні 2023 року і охороняє половину кордону НАТО від головного супротивника, росії. При цьому командування армії Фінляндії вже базується в Міккелі.

 

НАТОФінляндіявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Політика
"Дипломатичний" підхід Зеленського не працює із західними ідіотами. Тим часом Україні загрожує дефіцит комплектуючих для БПЛА – Том Купер
Переклад iPress – 27 вересня 2024, 15:47
Візит Зеленського до США. Що побачили та почули американські журналісти – огляд ЗМІ
Політика
Візит Зеленського до США. Що побачили та почули американські журналісти – огляд ЗМІ
Переклад iPress – 27 вересня 2024, 13:06
Перемога у війні по-українськи. Коли США – слабка ланка – Джонатан Світ та Марк Тот
Політика
Перемога у війні по-українськи. Коли США – слабка ланка – Джонатан Світ та Марк Тот
Переклад iPress – 27 вересня 2024, 01:24
Панічні настрої. Пропагандони путіна усвідомлюють, як сильно вони облажалися – Джулія Девіс
Політика
Панічні настрої. Пропагандони путіна усвідомлюють, як сильно вони облажалися – Джулія Девіс
Переклад iPress – 26 вересня 2024, 16:36
Бути чи не бути. Україна і спадщина Байдена – Тімоті Снайдер
Політика
Бути чи не бути. Україна і спадщина Байдена – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 26 вересня 2024, 12:37
Для України. Франція модернізує свої літаки Mirage 2000 цікавими новинками – Том Купер
Технології
Для України. Франція модернізує свої літаки Mirage 2000 цікавими новинками – Том Купер
Переклад iPress – 25 вересня 2024, 23:40
Захід повинен розв'язати Україні руки. Не може бути сталого миру в Європі без безпеки для України – Микола Бєлєсков
Політика
Захід повинен розв'язати Україні руки. Не може бути сталого миру в Європі без безпеки для України – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 25 вересня 2024, 16:20
На дні океану. росія прагне нанести удар по ахіллесовій п'яті західних економік – Андрій Риженко
Політика
На дні океану. росія прагне нанести удар по ахіллесовій п'яті західних економік – Андрій Риженко
Переклад iPress – 25 вересня 2024, 11:45
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється