Фінляндія не купуватиме у США зброю для України – міністр оборони
05 серпня 2025, 20:11
Гельсінкі підуть іншим шляхом для надання допомоги
На даному етапі Фінляндія не братиме участі в передачі допомоги Україні через новий інструмент НАТО, який передбачає придбання озброєнь у Сполучених Штатів Америки.
Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен, пише фінське видання Yle.
Він зазначив, що Гельсінкі зосередилися на закупівлі продукції за іншою програмою.
"Ми виділили свої ресурси на внутрішню промислову програму, в рамках якої замовляємо продукцію для України у наших компаній по всій Фінляндії", – пояснив Хяккянен.
За його словами, країна розробляла програму спільно з Україною так, щоб вона надала максимальну допомогу. І у Фінляндії вважають важливим, щоб цю ініціативу підтримали інші держави.
"Ми, як і раніше, дуже рішуче й енергійно підтримуємо Україну, але тепер ми робимо ставку на продукцію вітчизняних підприємств", – додав він.
Хяккянен також підкреслив, що інші країни розуміють позицію Гельсінкі, враховуючи, що Фінляндія межує з росією. І там хочуть просувати розвиток вітчизняного підприємництва, тому що воно не тільки підтримає Україну, а й сприятиме зміцненню оборонної промисловості країни та її обороноздатності.