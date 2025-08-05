Фінляндія не купуватиме у США зброю для України – міністр оборони

Гельсінкі підуть іншим шляхом для надання допомоги

На даному етапі Фінляндія не братиме участі в передачі допомоги Україні через новий інструмент НАТО, який передбачає придбання озброєнь у Сполучених Штатів Америки.

Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен, пише фінське видання Yle.

Він зазначив, що Гельсінкі зосередилися на закупівлі продукції за іншою програмою.

"Ми виділили свої ресурси на внутрішню промислову програму, в рамках якої замовляємо продукцію для України у наших компаній по всій Фінляндії", – пояснив Хяккянен.