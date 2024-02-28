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ПОЛІТИКА

Фінляндія не обмежувала використання зброї, яку вона надала Україні

28 лютого 2024, 20:09
Фінляндія не обмежувала використання зброї, яку вона надала Україні
За словами міністра оборони Хакканена, обмеження на застосування зброї встановили переважно країни, які надали Україні системи озброєння великої дальності.

Україна може використовувати надану Фінляндією зброю по території росії, Гельсінкі жодних заборон не встановлювали.

Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хакканен, повідомляє Yle.

Керівництво парламентського комітету з оборони у Фінляндії також заявило, що країна не встановила жодних обмежень на свою допомогу в галузі озброєнь, і Україна може використовувати надану Фінляндією зброю також на території росії.

За словами міністра оборони Хакканена, обмеження на застосування зброї встановили переважно країни, які надали Україні системи озброєння великої дальності.

Питання виникло, коли майбутній командувач Силами оборони Естонії Андрус Мерило заявив, що західні країни припустилися помилки, обмеживши використання Україною зброї тільки для ударів по окупованій території.

Голова комітету парламенту з оборони Юкка Копра сказав, що Україна повинна мати право застосовувати зброю проти військових об'єктів на російській землі.

Заступник голови комітету з оборони Мікко Савола каже, що надана Фінляндією зброя в принципі може бути використана для ударів по російській землі.

Однак він вказує, що дальність дії наданої Фінляндією зброї менша, ніж, наприклад, у ракет великої дальності.

Сили оборони Фінляндії повідомили, що політична воля НАТО та інших країн Заходу, а також умова військової допомоги полягають у тому, що західна зброя не може бути використана в нападах на російську землю.

Журналісти також поцікавилися у НАТО, чи дали члени Північноатлантичного альянсу Україні інструкції про те, як і де можна використовувати військову допомогу.

У відповіді було зазначено, що позиція НАТО полягає в тому, що Україна має право на самооборону, включно з правом завдавати ударів по російських військових об'єктах за межами України.

війназброяФінляндія

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