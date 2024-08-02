Фінляндія не планує відкривати кордон з росією

Ще минулої осені Гельсінкі закрили кордон з рф.

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо вважає, що зараз немає можливості знову відкрити кордон з росією.

Про це він сказав в інтерв’ю фінській газеті Iltalehti.

"На цей момент я все ще вважаю, що можливостей для відкриття немає", – сказав Орпо, віповідаючи на питання про можливе відкриття пунктів перетину кордону на східному кордоні.

Міністр задоволений ухваленням закону про видворення, який за певних умов дає змогу обмежувати прийом заяв на надання притулку. Проте, на його думку, відкрити східний кордон можна буде тільки тоді, коли рф змінить характер своїх дій щодо мігрантів.

"Нам потрібна впевненість у тому, що росія готова повернутися до колишньої моделі співпраці, за якої обидві країни допускають на прикордонні пункти тільки тих людей, які мають належні для перетину кордону документи", – сказав він.

Орпо додав, що на рівні ЄС розпочато роботу щодо запобігання загрозам, пов'язаним зі спрямованою міграцією.