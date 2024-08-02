Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Фінляндія не планує відкривати кордон з росією

02 серпня 2024, 17:39
Фінляндія не планує відкривати кордон з росією
Фото: korrespondent.net
Ще минулої осені Гельсінкі закрили кордон з рф.

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо вважає, що зараз немає можливості знову відкрити кордон з росією.

Про це він сказав в інтерв’ю фінській газеті Iltalehti.

"На цей момент я все ще вважаю, що можливостей для відкриття немає", – сказав Орпо, віповідаючи на питання про можливе відкриття пунктів перетину кордону на східному кордоні.

Міністр задоволений ухваленням закону про видворення, який за певних умов дає змогу обмежувати прийом заяв на надання притулку. Проте, на його думку, відкрити східний кордон можна буде тільки тоді, коли рф змінить характер своїх дій щодо мігрантів.

"Нам потрібна впевненість у тому, що росія готова повернутися до колишньої моделі співпраці, за якої обидві країни допускають на прикордонні пункти тільки тих людей, які мають належні для перетину кордону документи", – сказав він.

Орпо додав, що на рівні ЄС розпочато роботу щодо запобігання загрозам, пов'язаним зі спрямованою міграцією.

 
РосіякордонФінляндія

Останні матеріали

путінський трейдер повернувся до господаря. Як російські хакери вкрали мільйони в американських інвесторів – CNBC
Політика
путінський трейдер повернувся до господаря. Як російські хакери вкрали мільйони в американських інвесторів – CNBC
Переклад iPress – 02 серпня 2024, 15:35
Повітряна війна інтенсифікувалася. СБУ почала атакувати прифронтові аеродроми росіян – Том Купер
Політика
Повітряна війна інтенсифікувалася. СБУ почала атакувати прифронтові аеродроми росіян – Том Купер
Переклад iPress – 02 серпня 2024, 12:41
Захищаючи Леді Свободу. Чи ще здатні демократії вигравати війни? – Джонатан Світ і Марк Тот
Політика
Захищаючи Леді Свободу. Чи ще здатні демократії вигравати війни? – Джонатан Світ і Марк Тот
Переклад iPress – 02 серпня 2024, 08:59
Пентагон має недостатні та неадекватні сили для протистояння Китаю і росії. Що містять висновки Національної комісії з питань оборони – Breaking Defense
Політика
Пентагон має недостатні та неадекватні сили для протистояння Китаю і росії. Що містять висновки Національної комісії з питань оборони – Breaking Defense
Переклад iPress – 01 серпня 2024, 16:05
Потенціал кульгавої качки Джо Байдена. Давно потрібно відкрити склади озброєнь для України – Ендрю Таннер
Політика
Потенціал кульгавої качки Джо Байдена. Давно потрібно відкрити склади озброєнь для України – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 01 серпня 2024, 12:12
Сага про Україну та F-16: наступальна протиповітряна оборона. Частина 5 – Том Купер
Політика
Сага про Україну та F-16: наступальна протиповітряна оборона. Частина 5 – Том Купер
Переклад iPress – 01 серпня 2024, 00:14
Реальні призи. Олімпійські ігри в Парижі затьмарені буллінгом автократів – Едвард Лукас
Політика
Реальні призи. Олімпійські ігри в Парижі затьмарені буллінгом автократів – Едвард Лукас
Переклад iPress – 31 липня 2024, 12:24
росія повертається на Шпіцберген. Радянські прапори на норвезькому острові викликають тривогу – Елізабет Бро
росія повертається на Шпіцберген. Радянські прапори на норвезькому острові викликають тривогу – Елізабет Бро
Переклад iPress – 31 липня 2024, 11:25
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється