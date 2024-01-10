Фінляндія не відкриватиме кордон з росією – ЗМІ

Відкрити кордон мали 15 січня.

Фінляндія залишить закритими пункти пропуску на кордоні з рф, хоча дія закриття мала завершитися 15 січня.

Про це пише фінська газета lltalehti з посиланням на неназвані урядові джерела.

"За нинішньої ситуації важко очікувати, що кордон буде відкрито", – прокоментувало джерело в уряді.

Уряд висновує своє рішення про закриття кордону на інформації, отриманій від органів влади, згідно з якою діяльність росії не змінилася після закриття східного кордону.

Міністерка внутрішніх справ Марі Рантанен заявила в понеділок на телеканалі STT, що у неї немає інформації про те, що діяльність росії якимось чином змінилася або збирається змінитися після закриття східного кордону.

У вівторок Прикордонна служба повідомила, що четверо людей незаконно прибули з росії через східний кордон до Фінляндії. Їх підозрюють у злочині проти державного кордону.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо вважає, що заходи із закриття КПП на східному кордоні країни з росією мають бути продовжені.

Нагадаємо, що Фінляндія з 30 листопада закрила останній КПП на кордоні з росією у зв’язку з тим, що рф почала сприяти прибуттю на фінський кордон шукачів притулку.

14 грудня фінський уряд вирішив відкрити два прикордонні пункти на східному кордоні. Однак у перший же день з боку росії прибули понад 100 прохачів притулку, після чого влада закрила східний кордон ще на місяць.