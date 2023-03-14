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Фінляндія обговорює передачу Україні застарілих винищувачів

14 березня 2023, 11:23
Фінляндія обговорює передачу Україні застарілих винищувачів
Утім,є низка умов.

Фінляндія розглядає передачу Україні застарілих реактивних винищувачів Hornet після отримання бойових літаків F-35 від США.

Про це заявила прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін, повідомляє Yle.

"Ми очікуємо на прибуття нових винищувачів F-35. Коли ці старі Hornet будуть зняті з озброєння у Фінляндії, ми зможемо обговорити їх подальше використання, але не на шкоду обороноздатності нашої країни", - заявила прем'єр-міністр.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія наприкінці 2021 року замовила у США 64 літаки F-35. Повною мірою замовлення буде реалізовано не раніше першої половини 2025 року.

У свою чергу, президент Фінляндії Саулі Нііністе наголосив на важливості підтримки країною власної обороноздатності.

“Щодо Hornet, то визначальним фактором є потреба нашої власної оборони. Що трапиться з цими літаками після їхнього зняття з озброєння – це вже зовсім інша розмова”, - заявив президент Фінляндії.

 

 

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