Фінляндія обіцяє 27-й пакет військової допомоги Україні

Фінляндія готує черговий пакет військової допомоги України. Це буде вже 27-е постачання військової техніки від Фінляндії.

Глава держави зазначив, що разом з президентом Фінляндії Александром Стуббом обговорили зміцнення обороноздатності України.

"Із Президентом Фінляндії Александром Стуббом обговорили зміцнення обороноздатності України, гарантії безпеки і посилення санкцій проти росії. Наближення тривалого та справедливого миру – наша спільна мета, і я вдячний за всю допомогу, надану Фінляндією, та підготовку наступного", – написав Зеленський у Telegram.

Лідери обговорили також актуальні військові потреби України. Окрема увага – інвестиціям у внутрішнє виробництво дронів, зокрема за данською моделлю, та розвитку оборонно-промислової співпраці.

Зеленський подякував за останній пакет санкцій щодо тіньового флоту, за конкретні кроки, за всі пакети допомоги й підтримку українців.

Ключовими темами зустрічі стали: зміцнення обороноздатності України, гарантії безпеки та посилення санкцій проти росії. За словами Зеленського, усі ці кроки необхідні для наближення справедливого й тривалого миру, що є спільною метою України та Фінляндії, а запрошення для нашої держави на вступ до НАТО – ключова та найдієвіша гарантія безпеки, додав президент.

"Ми продовжуватимемо підтримку України. Немає жодних питань щодо цього. Це все – про вашу незалежність, ваш суверенітет і вашу територіальну цілісність. Ми захоплюємося тим, що ви робите", – наголосив президент Фінляндії.