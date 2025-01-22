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Фінляндія обіцяє 27-й пакет військової допомоги Україні

22 січня 2025, 08:33
Фінляндія обіцяє 27-й пакет військової допомоги Україні
Президенти України та Фінляндії обговорили кроки для наближення справедливого миру
Фінляндія готує черговий пакет військової допомоги України. Це буде вже 27-е постачання військової техніки від Фінляндії.
 
Про це у Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.
 
Глава держави зазначив, що разом з президентом Фінляндії Александром Стуббом обговорили зміцнення обороноздатності України.
 
"Із Президентом Фінляндії Александром Стуббом обговорили зміцнення обороноздатності України, гарантії безпеки і посилення санкцій проти росії. Наближення тривалого та справедливого миру – наша спільна мета, і я вдячний за всю допомогу, надану Фінляндією, та підготовку наступного", – написав Зеленський у Telegram.
 
Лідери обговорили також актуальні військові потреби України. Окрема увага – інвестиціям у внутрішнє виробництво дронів, зокрема за данською моделлю, та розвитку оборонно-промислової співпраці.
 
Зеленський подякував за останній пакет санкцій щодо тіньового флоту, за конкретні кроки, за всі пакети допомоги й підтримку українців.
 
Ключовими темами зустрічі стали: зміцнення обороноздатності України, гарантії безпеки та посилення санкцій проти росії. За словами Зеленського, усі ці кроки необхідні для наближення справедливого й тривалого миру, що є спільною метою України та Фінляндії, а запрошення для нашої держави на вступ до НАТО – ключова та найдієвіша гарантія безпеки, додав президент.
 
"Ми продовжуватимемо підтримку України. Немає жодних питань щодо цього. Це все – про вашу незалежність, ваш суверенітет і вашу територіальну цілісність. Ми захоплюємося тим, що ви робите", – наголосив президент Фінляндії.

 

Фінляндіявійна в Україніросія окупанти

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