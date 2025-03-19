Фінляндія очолить Коаліцію цивільного захисту і будуватиме укриття в Україні

Фінляндія має дуже значний, корисний для всіх в Європі досвід будівництва укриттів.

Відсьогодні буде започатковано роботу коаліції цивільного захисту, яку очолить Фінляндія, для будівництва укриттів в Україні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом у Гельсінкі.

За його словами, Фінляндія має дуже значний, корисний для всіх в Європі досвід будівництва укриттів.

"І сьогодні ми говорили про те, як ми можемо поширювати цей досвід. Коаліція цивільного захисту за лідерства Фінляндії надзвичайно важлива для нас. Наші міністри сьогодні будуть підписувати відповідний документ, який започатковує коаліцію. Я хочу подякувати Фінляндії за готовність допомогти з будівництвом укриттів в Україні та готовність залучати інших в Європі до цієї роботи", – сказав Зеленський.

Також сторони обговорили оборонне виробництво. Уся Європа має збільшувати можливості оборонної промисловості. Україна вже має потужності в абсолютно всіх типах дронів. Тож президенти обговорили інвестиції.

Зеленський подякував за рішення виділити 660 млн євро на закупівлю у фінських компаній обладнання для потреб України.