Фінляндія очолить Коаліцію цивільного захисту і будуватиме укриття в Україні
19 березня 2025, 13:31
Фінляндія має дуже значний, корисний для всіх в Європі досвід будівництва укриттів.
Відсьогодні буде започатковано роботу коаліції цивільного захисту, яку очолить Фінляндія, для будівництва укриттів в Україні.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом у Гельсінкі.
За його словами, Фінляндія має дуже значний, корисний для всіх в Європі досвід будівництва укриттів.
"І сьогодні ми говорили про те, як ми можемо поширювати цей досвід. Коаліція цивільного захисту за лідерства Фінляндії надзвичайно важлива для нас. Наші міністри сьогодні будуть підписувати відповідний документ, який започатковує коаліцію. Я хочу подякувати Фінляндії за готовність допомогти з будівництвом укриттів в Україні та готовність залучати інших в Європі до цієї роботи", – сказав Зеленський.
Також сторони обговорили оборонне виробництво. Уся Європа має збільшувати можливості оборонної промисловості. Україна вже має потужності в абсолютно всіх типах дронів. Тож президенти обговорили інвестиції.
Зеленський подякував за рішення виділити 660 млн євро на закупівлю у фінських компаній обладнання для потреб України.
Своєю чергою, президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що червоною лінією для Європи у процесі мирних переговорів з росією є забезпечення того, щоб рф не могла повторити свою агресію в майбутньому.
"Наша позиція полягає в тому щоб допомагати Україні досягати своїх цілей. Я думаю, що наше загальне бачення полягає у тому, щоб Україна мала право обирати власне майбутнє, свою долю, міжнародні організації, до яких вона хоче належати, і дві ключових – це ЄС і НАТО", – сказав президент Фінляндії.
Він також прокоментував зусилля президента США Дональда Трампа задля припинення війни.
"Перемир'я – це перший крок, далі ми маємо працювати разом, щоб досягти справедливого і тривалого миру, і ключовим у всьому цьому є те, що росія не повинна мати змоги зробити це. Ніколи знову, і це є червоною лінією, червоною лінією європейської безпеки", – наголосив Стубб.