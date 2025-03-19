Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Фінляндія очолить Коаліцію цивільного захисту і будуватиме укриття в Україні

19 березня 2025, 13:31
Фінляндія очолить Коаліцію цивільного захисту і будуватиме укриття в Україні
Фінляндія має дуже значний, корисний для всіх в Європі досвід будівництва укриттів.
Відсьогодні буде започатковано роботу коаліції цивільного захисту, яку очолить Фінляндія, для будівництва укриттів в Україні.
 
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом у Гельсінкі.
 
За його словами, Фінляндія має дуже значний, корисний для всіх в Європі досвід будівництва укриттів.
 
"І сьогодні ми говорили про те, як ми можемо поширювати цей досвід. Коаліція цивільного захисту за лідерства Фінляндії надзвичайно важлива для нас. Наші міністри сьогодні будуть підписувати відповідний документ, який започатковує коаліцію. Я хочу подякувати Фінляндії за готовність допомогти з будівництвом укриттів в Україні та готовність залучати інших в Європі до цієї роботи", – сказав Зеленський.
 
Також сторони обговорили оборонне виробництво. Уся Європа має збільшувати можливості оборонної промисловості. Україна вже має потужності в абсолютно всіх типах дронів. Тож президенти обговорили інвестиції.
 
Зеленський подякував за рішення виділити 660 млн євро на закупівлю у фінських компаній обладнання для потреб України.
 
Своєю чергою, президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що червоною лінією для Європи у процесі мирних переговорів з росією є забезпечення того, щоб рф не могла повторити свою агресію в майбутньому.
 
"Наша позиція полягає в тому щоб допомагати Україні досягати своїх цілей. Я думаю, що наше загальне бачення полягає у тому, щоб Україна мала право обирати власне майбутнє, свою долю, міжнародні організації, до яких вона хоче належати, і дві ключових – це ЄС і НАТО", – сказав президент Фінляндії.
 
Він також прокоментував зусилля президента США Дональда Трампа задля припинення війни.
 
"Перемир'я – це перший крок, далі ми маємо працювати разом, щоб досягти справедливого і тривалого миру, і ключовим у всьому цьому є те, що росія не повинна мати змоги зробити це. Ніколи знову, і це є червоною лінією, червоною лінією європейської безпеки", – наголосив Стубб.

 

Фінляндіявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Як можна заробити на партнерських програмах в Україні без вкладень?
Бізнес & Фінанси
Як можна заробити на партнерських програмах в Україні без вкладень?
19 березня 2025, 14:37
Повністю роботизована атака відкриває нову главу у війні. Бригада
Технології
Повністю роботизована атака відкриває нову главу у війні. Бригада "Хартія" – першопроходець – WSJ
Переклад iPress – 19 березня 2025, 12:42
Припинення вогню, якого немає. путін відкинув пропозицію Трампа про припинення вогню – Іво Даалдер
Політика
Припинення вогню, якого немає. путін відкинув пропозицію Трампа про припинення вогню – Іво Даалдер
Переклад iPress – 19 березня 2025, 08:39
Європейське НАТО. Бойові повітряні патрулі для України – Майкл Пек
Політика
Європейське НАТО. Бойові повітряні патрулі для України – Майкл Пек
Переклад iPress – 18 березня 2025, 13:49
Справжня мета путіна – знищити НАТО. Врятувати Альянс – врятувати від нього Європу – Джонатан Світ та Марк Тот
Політика
Справжня мета путіна – знищити НАТО. Врятувати Альянс – врятувати від нього Європу – Джонатан Світ та Марк Тот
Переклад iPress – 18 березня 2025, 11:27
Ситуація в Курській області. Відхід українських військ спричинила критична ситуація з логістикою – Дональд Гілл
Cуспільство
Ситуація в Курській області. Відхід українських військ спричинила критична ситуація з логістикою – Дональд Гілл
Переклад iPress – 18 березня 2025, 01:36
Медовий місяць для Трампа закінчився. Кожен його крок приносить хаос і розбрат – Саймон Тісдалл
Політика
Медовий місяць для Трампа закінчився. Кожен його крок приносить хаос і розбрат – Саймон Тісдалл
Переклад iPress – 17 березня 2025, 16:34
Трамп продовжує виконувати забаганки путіна. Ще один приклад контрпродуктивності політики США в Україні – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп продовжує виконувати забаганки путіна. Ще один приклад контрпродуктивності політики США в Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 17 березня 2025, 11:43
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється