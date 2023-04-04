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ПОЛІТИКА

Фінляндія офіційно стала членом НАТО – Моравецький

04 квітня 2023, 14:12
Фінляндія офіційно стала членом НАТО – Моравецький
Джерело: ukrinform.ua
Відтепер до Альянсу входить вже 31 країна.

До складу Північноатлантичного альянсу сьогодні, 4 квітня вступає Фінляндія. З нагоди чого Польща висловила свої вітання, а в росії вже встигли кинути погрози.

Про це повідомляє Twitter польського прем'єра Матеуша Моравецького.

"Фінляндія вже в НАТО! Вітаю! Відтепер до Альянсу входить 31 країна. Сильні партнери є запорукою безпеки для Польщі, регіону та всього світу", - написав Моравецький.

Тим часом генсекретар НАТО Єнс Столтенберг під час зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу в Брюсселі зазначив, що Фінляндія сьогодні стане 31-м членом блоку.

"У цей самий день, у 1949 році, Вашингтонський договір, установчий договір НАТО, було підписано у Вашингтоні, і важко уявити кращий спосіб відзначити нашу річницю, ніж те, щоб Фінляндія стала повноправним членом Альянсу", - сказав Столтенберг.

За його словами, в НАТО обговорять підтримку України, виклики безпеці, що з боку Близького Сходу та Північної Африки, важливість збільшення інвестицій в оборону та індійсько-тихоокеанське партнерство НАТО.

Традиційно, в російській федерації перейшли до погроз. У день приєднання Фінляндії до НАТО в москві заявили, що нібито будуть змушені "вжити заходів у відповідь, як військово-технічного, так і іншого характеру".

москва, як і очікувалося, висловила невдоволення, що Північноатлантичний альянс зробив черговий крок по наближенню до території росії.

"Приєднання Фінляндії до НАТО не може не позначитися негативно і на російсько-фінських двосторонніх відносинах", - завила речниця МЗС рф Марія Захарова.

ФінляндіяНАТО

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