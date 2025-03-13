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ПОЛІТИКА

Фінляндія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на €200 мільйонів

13 березня 2025, 12:17
Фінляндія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на €200 мільйонів
Пакет має бути схвалений урядом і президентом Фінляндії.

Фінляндія оголосила новий, 28-й за рахунком, пакет військової допомоги  для України, вартість якого становить близько 200 мільйонів євро.

Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен на зустрічі зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим, його цитує пресслужба фінського Міноборони.

Пакет має бути схвалений урядом і президентом Фінляндії.

"Як і в минулому, зміст пакета допомоги не розкривається в деталях. Однак можна сказати, що цього разу він включає, зокрема, артилерійські боєприпаси, в яких нині існує велика потреба", – сказав Хяккянен.

Він зазначив, що у Фінляндії "існує широка політична підтримка та національна одностайність у питанні допомоги Україні".

"Також цінно, що нам вдалося поєднати підтримку України зі зміцненням внутрішньої безпеки постачань через програму промислової підтримки", – додав фінський міністр.

На зустрічі Хяккянена з Умєровим також був підписаний Меморандум про взаєморозуміння в галузі оборонного співробітництва між оборонними відомствами двох країн.

Метою документа є поглиблення оборонного співробітництва. Сфери тіснішого співробітництва охоплюють питання оборонних матеріалів, обмін інформацією, дослідження та інновації, виробництво боєприпасів тощо.

До Києва з візитом прибула голова Міністерства внутрішніх справ (МВС) Фінляндії Марі Рантанен.

Як пише МВС, візит Ратанен став продовженням діалогу про співпрацю та обмін досвідом у рамках Угоди про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. 

Визначені основні напрямки взаємодії: 

  • цивільний захист; 
  • гуманітарне розмінування;
  • охорона кордону;
  • боротьба з організованою злочинністю;
  • протидія гібридним загрозам.

Під час зустрічі було обговорено співпрацю між країнами. Для України, як відзначає МВС, є важливим інноваційні підходи та вдосконалення алгоритмів роботи в умовах війни. 

"Фінляндія цікава своїми досягненнями у розбудові системи укриттів, підтримці ментального здоров’я особового складу, боротьбі з російською дезінформацією", - додає відомство.

війнаФінляндіядопомога Україні

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