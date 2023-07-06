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ПОЛІТИКА

Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні

06 липня 2023, 15:56
Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні
Президент країни Саулі Нііністьо ухвалив рішення про передачу Україні зброї на 105 млн євро.

Фінляндія вирішила сьогодні, 6 липня, оголосити про новий пакет військової допомоги для України. До нього увійде, зокрема, зенітне озброєння.

Про це повідомляє уряд Фінляндії.

"Фінляндія поставить Україні більше військової техніки. Президент Республіки ухвалив рішення з цього питання 6 липня 2023 року за пропозицією уряду", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це буде 17-те постачання військової техніки в Україну, зокрема зенітне озброєння та боєприпаси.

Зазначається, що з оперативних причин і для забезпечення того, щоб доставка досягла місця призначення, докладнішу інформацію про зміст допомоги, спосіб доставки або його розклад опубліковано не буде.

Скільки всього фінансів виділила Фінляндія на військову допомогу Україні

Заміна оборонної техніки в цьому пакеті обійдеться Фінляндії приблизно в 105 мільйонів євро.

Загальна вартість усіх представлених на даний момент пакетів військової техніки становить близько 1,2 мільярда євро. Під час ухвалення рішення про додаткову допомогу враховувалися як потреби України, так і ресурси Сил оборони.

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