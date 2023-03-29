Фінляндія передала Україні тисячу бебі-боксів

З початку повномасштабного вторгнення росія зруйнувала в Україні значну частину як медичної, так і житлової інфраструктури.

Фінляндія протягом лютого й березня 2023 року передала Україні тисячу материнських наборів, які містять необхідні для новонародженої дитини речі.



Про це оголосила міністерка внутрішніх справ Фінляндії Кріста Мікконен.

З початку повномасштабного вторгнення загострилась потреба в широкому спектрі цивільної матеріальної допомоги.



Для підтримки молодих сімей Фінляндія надіслала в Україну загалом тисячу бебі-боксів з початку 2023 року. Набори МВС країни закуповувало в компанії Kela й доправило кількома партіями через Механізм цивільного захисту ЄС.

"Діти народжуються в дуже складних умовах у розпал війни в Україні. Не вистачає майже всього. Мета росії – знищити майбутнє нових поколінь українців. Відправляючи материнські набори, ми хочемо підтримати новонароджених дітей та їхні сім'ї. Майбутнє України – в її дітях", – наголосила очільниця відомства Кріста Мікконен.

Окрім бебі-боксів, Фінляндія також надіслала Україні шкільні автобуси, шкільне обладнання та спортивний інвентар для допомоги сім'ям, дітям та молоді.

З початку російського вторгнення в Україну Фінляндія надала велику кількість цивільної матеріальної допомоги через Механізм цивільного захисту ЄС, значна її частина – це пожертви з державних і приватних джерел.