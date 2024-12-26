Фінляндія перевіряє російський нафтовий танкер після інциденту з перерізанням кабелю – FT

Фіни зупинили Eagle S після відключення підводного електричного кабеля Estlink 2 у Фінській затоці.

Влада Фінляндії перевіряє, чи нафтовий танкер, який є частиною тіньового флоту росії, перерізав кабель живлення між Фінляндією та Естонією.

Про це пише Financial Times.

Фіни зупинили Eagle S після відключення підводного електричного кабеля Estlink 2 у Фінській затоці. Танкер, згідно з даними відстеження суден, був зареєстрований на Островах Кука і перевозить нафту з росії до Єгипту. Було зафіксовано, що судно проходило над кабелем під час інциденту.

За словами осіб, знайомих із розслідуванням, старий танкер є частиною тіньового флоту росії та є об’єктом розслідування Фінляндії. Джерела зазначають, що перевіряється, чи Eagle S перерізав три кабелі зв’язку у Фінській затоці. Тіньовий флот ‒ це група старих кораблів, які часто обслуговуються неналежним чином і які росія використовує для обходу міжнародних санкцій щодо експорту нафти.

Інцидент став останнім у серії атак на трубопроводи і кабелі, які стали мішенню іноземних суден у Балтійському морі. Це викликало побоювання щодо навмисних атак на критичну інфраструктуру країн НАТО.