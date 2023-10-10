Фінляндія підозрює росію в ударі по газогону
Про це пише фінська газета Iltalehti.
В неділю уряд Фінляндії перекрив гразопровід , який сполучає Фінляндію з Естонією.
Спецслужби Фінляндії вважають, що інцидент на газопроводі Balticconnector становить загрозу національній безпеці країни. Розслідуванням займаються фінські Сили оборони.
Раніше російські судна помічали поблизу фінського узбережжя і це може вказувати на причетність росії до ймовірного підриву газогону.
Також пошкодження виявили в телекомунікаційному кабелю між Фінляндією та Естонією.
Сьогодні ввечері уряд Фінляндії проведе терміновий брифінг щодо інциденту, на ньому будуть присутні прем’єр-міністр Петтері Орпо та міністр оборони Антті Хяккянен.