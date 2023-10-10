Фінляндія підозрює росію в ударі по газогону

Уряд Фінляндії припускає, що за інцидентом з витоком газопроводу Balticconnector може стояти росія.

Про це пише фінська газета Iltalehti.

В неділю уряд Фінляндії перекрив гразопровід , який сполучає Фінляндію з Естонією.

Спецслужби Фінляндії вважають, що інцидент на газопроводі Balticconnector становить загрозу національній безпеці країни. Розслідуванням займаються фінські Сили оборони.

Раніше російські судна помічали поблизу фінського узбережжя і це може вказувати на причетність росії до ймовірного підриву газогону.

Також пошкодження виявили в телекомунікаційному кабелю між Фінляндією та Естонією.

Сьогодні ввечері уряд Фінляндії проведе терміновий брифінг щодо інциденту, на ньому будуть присутні прем’єр-міністр Петтері Орпо та міністр оборони Антті Хяккянен.