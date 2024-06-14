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ПОЛІТИКА

Фінляндія підозрює, що чотири російські військові літаки порушили її повітряний простір

14 червня 2024, 16:24
Фінляндія підозрює, що чотири російські військові літаки порушили її повітряний простір
Фото: korrespondent.net
За інформацією Прикордонної служби, повітряний простір порушували два бомбардувальники і два винищувачі.

російські бомбардувальники та винищувачі у понеділок, 10 червня, порушували повітряний простір Фінляндії.

Про це йдеться в заяві Прикордонної служби Фінляндії, повідомляє Reuters.

Спочатку Фінляндія мала інформацію про те, що 10 червня один бойовий літак росії порушив повітряний простір країни.

"У міру просування розслідування стало очевидним, що крім одного російського літака, про який повідомлялося раніше, є підстави підозрювати ще три літаки в порушенні територіального простору", - уточнили прикордонники.

За інформацією Прикордонної служби, повітряний простір порушували два бомбардувальники і два винищувачі. Вони залітали углиб Фінляндії на 2,5 кілометри.

"Звичайно, якщо відбуваються подібні порушення повітряного простору, і якщо вони навмисні та серйозні, ми реагуємо на них, але розслідування продовжується, і ним займається прикордонна служба", - розповів у коментарі Reuters командувач Збройних сил Фінляндії генерал Янне Яаккола.

Напруга у відносинах між рф та Фінляндією зросла з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну. Через агресію москви Фінляндія стала членом НАТО.

Фінляндіяросія загрозавинищувачі

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