Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Фінляндія підтвердила затримання колишнього "вагнерівця"

15 липня 2025, 20:11
Фінляндія підтвердила затримання колишнього
Фото: korrespondent.net
Наразі влада Фінляндії проводить розслідування, щоб визначити подальші дії щодо затриманого.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо підтвердив затримання на території країни російського громадянина, який воював в Україні у складі найманців ПВК "Вагнер". 

Про це повідомляє Yle.

Як зазначає видання, російський найманець був заарештований Північнокарельською прикордонною службою 17 червня після того, як незаконно перетнув кордон у Веліваарі, Кітее. Прем'єр-міністр Орпо зазначив, що був поінформований про цей інцидент з самого початку.
 
"Ще в червні я отримав інформацію про те, що стався незаконний перетин кордону та що особу заарештовано", – повідомив Орпо.
 
Наразі, за словами прем'єр-міністра, влада розглядає це питання у звичному порядку: "Прикордонна служба його заарештувала, його допитують. Влада визначає, як із ним вчинити".
 
Затриманого росіянина підозрюють у злочині на державному кордоні, а Національна кримінальна поліція Фінляндії також розслідує можливість порушення інших кримінальних справ з огляду на його минуле.
 
Ні росія, ні Україна не зверталися до Фінляндії щодо цього захопленого "вагнерівця". Однак посольство України у Фінляндії раніше заявляло, що йому відомо про інцидент, але поки що "зарано оцінювати можливий процес екстрадиції солдата до України".
 
"Ситуація на східному кордоні була напруженою практично протягом усієї агресивної війни росії проти України, тому на кордоні також спостерігається високий рівень готовності та реагування. Цей арешт також є доказом того, що кордон працює", – наголосив прем'єр-міністр.
 
Минулого тижня прикордонна служба Кайнуу заарештувала шукача притулку в Куусамо. Проте, Орпо запевнив, що попри ці поодинокі випадки, потрапити до Фінляндії через східний кордон непросто.
 
"Фінський кордон добре охороняється. росія також явно намагається перешкодити доступу до кордону. Це поодинокі випадки, і прикордонна служба дуже швидко про них дізнається. Іншими словами, потрапити до Фінляндії непросто", – підсумував прем'єр-міністр.
Фінляндіявійна в Українівагнерівціросія окупанти

Останні матеріали

Трамп надіслав нове послання путіну. Чи стане понеділок насправді
Політика
Трамп надіслав нове послання путіну. Чи стане понеділок насправді "великим днем" – Wall Street Journal
Переклад iPress – 15 липня 2025, 12:46
Наступ росіян на Сумщину провалився. Вони посилюють свій тиск довкола Покровська – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Наступ росіян на Сумщину провалився. Вони посилюють свій тиск довкола Покровська – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 15 липня 2025, 07:04
Реальна кримінальна драма путіна. Схожі випадки Старовойта та Абизова – Іріна Бороган та Андрєй Солдатов
Політика
Реальна кримінальна драма путіна. Схожі випадки Старовойта та Абизова – Іріна Бороган та Андрєй Солдатов
Переклад iPress – 14 липня 2025, 15:42
Без США. Союзники хочуть перекроїти карту світової торгівлі – New York Times
Політика
Без США. Союзники хочуть перекроїти карту світової торгівлі – New York Times
Переклад iPress – 14 липня 2025, 11:49
Порівнювати допомогу Трампа і Байдена просто смішно. New York Times цілком могла би зробити репортаж з військами СС – Філліпс О'Брайен
Політика
Порівнювати допомогу Трампа і Байдена просто смішно. New York Times цілком могла би зробити репортаж з військами СС – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 14 липня 2025, 07:44
Літня контрнаступальна операція України. Як впоратися з викликами – Ендрю Таннер
Cуспільство
Літня контрнаступальна операція України. Як впоратися з викликами – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 11 липня 2025, 14:27
Сі переймає
Політика
Сі переймає "доктрину путіна". Допомога Україні поставить хрест на зазіханнях обох – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 липня 2025, 11:28
Україна не потребує відновлення. Вона потребує порятунку – Марк Чемпіон
Політика
Україна не потребує відновлення. Вона потребує порятунку – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 11 липня 2025, 08:08
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється