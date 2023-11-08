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Фінляндія планує заборонити ввезення скрапленого газу з росії

08 листопада 2023, 12:19
Фінляндія планує заборонити ввезення скрапленого газу з росії
Фото: УНН
Країна має намір на національному законодавчому рівні заборонити імпорт скрапленого природного газу з росії.

Про це повідомляє Yle.

"Заборона буде запропонована в межах реалізації нового пакета Європейського Союзу щодо газового ринку", - заявив міністр з питань довкілля та клімату Фінляндії Кай Мюккянен.

Він додав, що в пакеті з'явиться параграф, який дозволяє встановити заборону. Країни ЄС можуть використовувати цей пункт на свій розсуд, і його легко буде ввести в законодавство Фінляндії.

"Імпорт російського скрапленого природного газу до Фінляндії могли б заборонити протягом кількох років після набуття чинності пакетом ЄС щодо газового ринку. Мюккянен висловив сподівання, що переговори щодо пакета буде завершено протягом цього року", - додав міністр.

Державна компанія Фінляндії Gasum все ще імпортує скраплений природний газ з росії, пишуть фінські ЗМІ. 

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну Gasum отримав від рф мінімальну кількість СПГ за довгостроковим договором. Досі не було правових підстав для припинення закупівель СПГ, адже Євросоюз не наклав санкцій на імпорт російського скрапленого газу.

Проте імпорт газу трубою з росії до Фінляндії зупинився в травні минулого року, коли Gasum відмовився від вимог рф оплачувати поставки в рублях.

Крім того, в травні фінська газова компанія розрірвала контракт з Газпромом.

 

РосіягазімпортФінляндія

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