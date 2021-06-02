Фінляндія планує запровадити "паспорт вакцинації" від коронавірусу
Про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на фінську телерадіокомпанію Yle.
На порталі Omakanta, куди заносяться всі медичні дані користувачів, буде створена технічна можливість отримати виписку про проходження вакцинації. Видання IS уточнює: пред'являти можна буде як безпосередньо роздруківку сертифіката, так і штрих-код або куар-код, який можна буде при необхідності продемонструвати на смартфоні.
Для введення паспорта вакцинації необхідний спеціальний указ Держради. В даний час міністерство соціального забезпечення та охорони здоров'я займається його підготовкою.
Поки в ЄС немає рішення про застосування єдиного загальноєвропейського паспорта вакцинації. Зокрема, в туріндустрії сподіваються на введення подібного сертифіката. Наприклад, Греція планує пускати в країну туристів без обов'язкового коронатесту на кордоні при наявності у них коронапаспорту.
Раніше на цьому тижні Данія і Швеція повідомили про введення сертифікату про проходження вакцинації проти коронавірусу.
У Фінляндії вакцину досі отримали близько 165 000 осіб.
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